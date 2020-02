Wegen eines Pakets in einer Frankfurter U-Bahn hat die Polizei am Mittwoch (05. Februar 2020) den Zug sowie eine U-Bahnstation geräumt. Einem Fahrgast sei das Päckchen an der Haltestelle "Enkheim" in einem Waggon aufgefallen. "Es war herrenlos und lag unter einem Sitz", sagte ein Polizeisprecher.

Polizei forderte Sprengstoffhund an Weil Beamte durch ein Loch im Paket ein Kabel und einen technischen Gegenstand sahen, forderten sie einen Sprengstoffsuchhund an. Erst als dieser nicht anschlug, öffnete die Kripo das Paket und fand einen ungefährlichen Internetrouter. Wegen des Einsatzes kam Bus- und Bahnverkehr kurzzeitig zum Erliegen.