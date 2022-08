Die drohende Gasknappheit und steigende Preise bereiten vielen Bürger*innen Sorgen vor dem nahenden Winter. In Rheinland-Pfalz planen einige Städte bereits Maßnahmen dagegen.

In Ludwigshafen sollen Wärmehallen für ältere Menschen mit geringem Einkommen bereitgestellt werden. Angesichts dieser Situation plant auch die Stadt Frankenthal einige Energiesparmaßnahmen für den kommenden Winter.

Stadt Frankenthal: „Mir ist bewusst, dass die Menschen nach zwei Pandemiejahren müde sind. Aber: Die Lage ist ernst!"

Vor dem Hintergrund der angespannten Gaslage trifft die Stadtverwaltung Frankenthal Vorkehrungen, um den Energieverbrauch auf das Nötigste zu reduzieren. Ein Maßnahmenpaket, das der Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch (20. Juli 2022) einstimmig beschlossen hat, soll zeitnah umgesetzt werden. Bereits in den nächsten Tagen werden die öffentlichen Zierbrunnen im Stadtgebiet abgestellt.

Im Laufe der kommenden Woche folgt die Warmwasserversorgung in den kommunalen Sporthallen und in der Verwaltung. Energie eingespart werden soll außerdem durch das Absenken der Raumtemperatur in städtischen Gebäuden. Abgeschaltet wird ebenfalls die Beleuchtung von repräsentativen Gebäuden im Stadtgebiet. Darüber hinaus ruft die Verwaltung Bürger*innen auf, verstärkt auch eigene Vorkehrungen zu treffen: durch Energiesparen, aber auch die Vorsorge für den Notfall.

"Mir ist bewusst, dass die Menschen nach zwei Pandemiejahren müde sind. Aber: Die Lage ist ernst!", warnt Oberbürgermeister Martin Hebich. "Um eine Notlage zu verhindern, müssen wir jetzt schon Energie sparen – hier sind wir als Verwaltung, aber hier ist auch jeder Einzelne gefragt. Jeder sollte Vorkehrungen treffen, um auf eine Mangellage vorbereitet zu sein."

Energiesparmaßnahmen im Einzelnen

Neben der Reduzierung des eigenen Energieverbrauchs sind Bürger*innen auch dazu aufgerufen, für eine etwaige Notlage Vorkehrungen zu treffen. Die Stadtverwaltung hat ein paar Tipps zum Energiesparen zusammengestellt. Die Stadtwerke haben bereits die Wassertemperatur in ihren Bädern gesenkt, um so Energie einsparen zu können. Schätzungsweise sechs Prozent Erdgas könnten dadurch eingespart werden.