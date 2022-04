Der Ukraine-Krieg zieht weitreichende Folgen für Verbraucher nach sich. Auch in Deutschland hinterlässt er seine Spuren und es kommt zu Lieferengpässen bei vielen Lebensmitteln. Leere Supermarktregale machen deutlich, dass unter anderem Mehl, Senf, Eier, Milch und Nudeln knapp werden. Viele Märkte haben deshalb schon Konsequenzen gezogen und den Verkauf der Produkte rationiert.

Doch nicht nur die Lieferengpässe lassen die Regale mau aussehen, auch das Kaufverhalten der Deutschen hat sich verändert und es werden wieder wie zu Beginn der Pandemie Lebensmittel gehamstert. Die Knappheit betrifft neben den genannten Produkten ebenso bestimmte Speiseöle, wie beispielsweise Sonnenblumenöl.

Neben 750 Euro-Whiskey in Glasvitrine - Edeka platziert Speiseöl mal anders

Mit der Knappheit des Öls steigt auch das Interesse der Einkaufenden an dem raren Produkt. Einem Edeka-Markt in Braunschweig kam deshalb die Idee, das beliebte Speiseöl in einer abschließbaren Glasvitrine für teure Spirituosen in Szene zu setzen. Von diesem speziellen Anblick kursiert ein Foto auf Twitter, welches viele hochwertige Whiskey-Marken mit stolzen Preisen in einer verschlossenen Vitrine zeigt. Darunter befindet sich ein Whiskey für 750 Euro, während andere Exemplare bereits ab 90 oder 130 Euro erhältlich sind.

Auffällig sind zwei Sonnenblumenöl-Produkte, die mittig im oberen Regal durch ihr gelbes Etikett zur Geltung kommen. Trotz des ungewöhnlichen Platzes, sind die zwei Produkte zu handelsüblichen Preisen ausgeschildert, nämlich beide jeweils zu unter 2,50 Euro.

Der Tweet, der die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht, stammt bereits von Mitte März. Ein Twitter-Nutzer hatte im besagten Edeka-Center in Braunschweig die etwas andere Vitrine entdeckt. Unter dem Post kommentierte ein weiterer Nutzer: "witzig, aber eigentlich traurig".

Inszenierung von Speiseöl bei Edeka entpuppt sich als April-Scherz

Ist das als außergewöhnlich wertvoll ausgestellte Speiseöl wirklich ernst gemeint oder doch nur ein Scherz? Eine Unternehmenssprecherin von Edeka entlarvt die Inszenierung gegenüber der tz als vorgezogenen April-Scherz.

Ein Mitarbeiter hatte die Idee, das Speiseöl als Gag neben den teuren Spirituosen zu platzieren.

Das Ganze war also nur ein kleiner Spaß, die Speiseöl-Produkte sind weiterhin wie gewohnt an ihrem Platz in den Regalen aufzufinden. Falls nicht, findest du hier die besten Alternativen für das beliebte Speiseöl.

Vorschaubild: © Arne Dedert/dpa