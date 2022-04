Der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Erde ist jedes Jahr große Aufmerksamkeit sicher - so auch dieses Jahr. Wie haben sich die internationalen Krisen auf das Vermögen der reichsten Menschen ausgewirkt? Welche Rolle spielte Corona bei der Entwicklung ihres Vermögens. Und wer sind die reichsten Deutschen, ist der reichste Franke noch dabei? Ein Überblick.

Grundsätzlich ist die Zahl der Milliardäre weltweit relativ konstant geblieben. Laut Manager-Magazin sank die Zahl der Milliardäre weltweit binnen Jahresfrist um 87 Personen und ihr Gesamtvermögen von 13,1 auf 12,7 Billionen US-Dollar. In der aktuellen Forbes-Liste finden sich insgesamt 2578 Menschen mit einem Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar. Zusammen besitzen diese Superreichen also ein Vermögen, dass etwas mehr als zehnmal so hoch liegt, wie die Schulden der Bundesregierung Deutschland (nur Bund, 1,54 Billionen Euro).

Dank Corona immer reicher?

Spannend ist auch der Blick nach Deutschland. Die zehn reichsten Deutschen besitzen zusammen etwa 238,6 Milliarden Dollar (218, Milliarden Euro). Doch wie hat sich ihr Vermögen in den letzten Jahren verändert? Im Jahr 2020 hatten dieselben zehn Menschen noch ein Vermögen von 149,2 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2018 waren es noch 166 Milliarden US-Dollar gewesen. Haben die Superreichen also sogar von Corona profitiert?

Sicherlich nicht profitiert hat der reichste Franke in der Liste: Mit "nur" noch 8,1 Milliarden US-Dollar ist Georg Schaeffler auf Platz 15 der reichsten Deutschen zu finden. Im Jahr 2018 hatte sein Vermögen noch bei 25,3 Milliarden Dollar gelegen. Die Automobilbranche wurde tatsächlich stärker von der Corona-Krise getroffen. Auch die beiden BMW-Anteileigner Susanne Klatten und Stefan Quandt verloren im Vergleich zu 2018 Kapital. Der reichste Deutsche, Lidl-Besitzer Dieter Schwarz konnte sein Vermögen hingegen mehr als verdoppeln. Und auch die Pharma-Unternehmer und Biontech-Anteilseigner Thomas und Andreas Strüngmann profitierten massiv durch Corona.

Generell bleibt darauf hinzuweisen, dass sich das Vermögen der Superreichen vor allem aus Aktien zusammensetzt. Verdoppelt sich deren Preis, verdoppelt sich also auch das Vermögen des Besitzers, obwohl er zunächst einmal nicht mehr Geld besitzt als vorher. Denn mit Aktien kann man nicht einkaufen. Dazu müssten die Aktienpakete zunächst veräußert werden. Die Vermögensgewinne der Superreichen sind also vor allem auch Aktiengewinne. Und tatsächlich haben sich die weltweiten Aktienmärkte trotz Corona relativ stabil entwickelt - selbst wenn die zugehörigen Unternehmen real stark durch die Pandemie belastet wurden.

Das zeigt sich beispielsweise auch am reichsten Menschen der Erde: Elon Musk liegt im Live-Ranking von Forbes, auf die sich die obenstehende Grafik bezieht (Stand 8.4.2022) unangefochten auf Platz 1 - mit einem Vermögen von 219 Milliarden US-Dollar. Dieses Vermögen ist vor allem auf den Aktienkurs von Tesla zurückzuführen: Lag dieser im Jahr 2018 noch bei ungefähr 50 Euro, schwankte er zuletzt um 1000 Euro pro Aktie.