Cyberkriminelle versuchen erneut sich die Popularität von WhatsApp zunutze zu machen. Sie versprechen den Usern des Messenger-Dienstes ein Update. Die neue Version soll neben einem blauen Logo auch noch zusätzliche Funktionen bieten. Doch Vorsicht: Es handelt sich dabei um eine gefährliche Schadsoftware.

Auf Reddit wird die Vorgangsweise der Betrüger genau beschrieben. Sie verschicken via WhatsApp eine Nachricht an potenzielle Opfer. Darin heißt es: "I just got Blue WhatsApp. Update your version from here." Mit einem Klick auf den beigefügten Link ("blue.whatsap.top") könne man diese installieren. Dieser Anweisung sollte man jedoch keinesfalls folgen.

Betrüger locken mit drei blauen Designs

Denn wenn man auf den Link klickt, wird man auf eine Seite weitergeleitet, auf der man die blaue WhatsApp-Version herunterladen können soll. Dazu müsse man nur sein Handy-Betriebssystem (Android oder iOS) und einen von drei verfügbaren Blautönen auswählen. Doch wer das macht, bekommt keinen blauen Messenger-Dienst, sondern erlebt sein blaues Wunder.

Denn laut Futurezone laden sich Nutzer damit kein neues Update, sondern eine Schadsoftware in Form von sogenannten APK-Daten herunter. Es handelt sich dabei um einen klassischen Erpressungstrojaner. Dieser verschlüsselt dann die eigenen Smartphone-Inhalte wie Fotos oder Videos. Wer wieder auf seine Daten zugreifen möchte, muss den Betrügern Lösegeld bezahlen. Darüber hinaus verwenden die Cyberkriminellen den WhatsApp-Account des Opfers, um die Nachricht mit dem angeblichen Update an dessen Kontakte zuschicken. So werden im Namen des Geschädigten weitere User dazu aufgefordert, sich ebenfalls die blaue WhatsApp-Version herunterzuladen.



Aufmerksame User werden bereits bei genauerer Betrachtung des Links skeptisch. Denn das fehlende zweite "P" ist bereits ein guter Hinweis, dass es sich dabei nicht um ein seriöses Angebot handeln kann. Spätestens beim Anblick der Website sollte klar sein, dass es sich bei den Anbietern von Blue WhatsApp nicht um eine seriöse Quelle handelt. Grammatikfehler im Infosatz sowie eine minderwertige Qualität des WhatsApp-Logos sollte Nutzer stutzig machen.

Nicht das erste Fake-Update in diesem Jahr

Bei dem Fake-Update handelt es sich nicht um den ersten Versuch von Cyberkriminellen, WhatsApp-User mit einer vermeintlichen Design-Änderung zu täuschen. Im April 2021 machte bereits eine pinke Version des Messengers die Runde und versprach, die Anwendung in leuchtendes Magenta zu tauchen. Statt neuer Farbe schleuste die Software jedoch einen gefährlichen Wurm auf die Smartphones und verbreitete sich danach eigenständig auf den Handys der jeweiligen WhatsApp-Kontakte.

