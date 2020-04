Findet Wacken 2020 statt? Veranstalter äußert sich zu Corona-Lage

Wacken 2020 abgesagt: Das Heavy-Metal-Festival "Wacken" findet 2020 nicht statt. Das gab der Veranstalter bekannt. Grund für die Festival-Absage sind Auflagen wegen der Corona-Krise.

"Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren noch nicht erlebt haben, denn wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr leider kein Wacken Open Air geben wird", sagte Holger Hübner, einer der Mitbegründer von "Wacken", der dpa.

Wacken 2020: Kein Heavy-Metal-Festival wegen Corona

In Deutschland sind Großveranstaltungen vorerst bis zum 31. August 2020 untersagt. "Wacken" 2020 war vom 30. Juli bis zum 1. August geplant. Thomas Jensen, ein weiterer "Wacken"-Mitbegründer, erzählt: "Diese Nachricht trifft uns tief und muss auch von uns erst einmal verarbeitet werden."

"Unser gesamtes Team hat auch in den letzten Monaten intensiv an dem Festival gearbeitet. Desto mehr sind wir alle enttäuscht, dass wir in diesem Jahr kein Wacken Open Air mit unseren Besuchern und den Bands feiern dürfen", sagt Hübner.

In der Regel kamen rund 75.000 Metal-Fans in die Gemeinde Wacken (Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein), um das gleichnamige Festival zu besuchen. Der Veranstalter will in den kommenden Wochen Informationen zu Ticketrückgaben veröffentlichen.

tu