Ein Amtsgericht-Urteil aus Weimar macht am Wochenende Schlagzeilen: In sozialen Netzen kursiert ein Urteil, das ein Familienrichter am Amtsgericht Weimar am 8. April gefällt hat. Im Urteil wird in einer Familiensache Schulen und Lehrenden von zwei Kindern verboten, das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen anzuordnen, an Schnelltests* teilzunehmen oder Mindestabstände untereinander zu verordnen. Es gehe um "Kindeswohlgefährdung". Auch wird den Schulen "geboten für diese und alle weiteren an diesen Schulen unterrichteten Kinder und Schüler den Präsenzunterricht an der Schule aufrechtzuerhalten." Zuerst hatte T-online über den Fall berichtet.

Als Begründung wird in dem Schreiben der "fehlende Nutzen des Maskentragens und des Einhaltens von Abstandsvorschriften für die Kinder selbst und Dritte" und die "Ungeeignetheit von PCR-Tests und Schnelltests zur Messung des Infektionsgeschehens" angegeben. Im Netz wurden Zweifel laut, ob das Urteil echt sei oder nur ein weiterer Versuch von Coronaleugnern, mit Fake News Verwirrung zu stiften. Der stellvertretende Vorsitzende der Linken im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, jedoch bestätigte am Samstag auf Twitter, dass das Urteil des Weimarer Amtsgerichts echt sei und man im Bildungs- und Justizministerium in Thüringen überprüfe, wie gegen dieses Urteil vorzugehen sei.

Update vom 12.04.21, 13.00 Uhr: Maskenpflicht in Thüringer Schulen - trotz Amtsgerichtsurteil

Nach den Osternferien sind Thüringens Schüler am Montag mit Schutzmaske in den Unterricht gestartet. Daran ändere auch ein Urteil des Amtsgerichts Weimar in einer Familiensache nichts, hatte das Thüringer Bildungsministerium am Sonntag in Erfurt mitgeteilt. Das Urteil, das in vielen Internetgruppen geteilt wurde, könnte "rechtliche Wirkung allein für die am Verfahren Beteiligten" haben. Es habe damit keine Auswirkungen auf die Infektionsschutzregeln an Thüringens Schulen insgesamt.

Das Urteil (Az.: 9 F 148/21), das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, betrifft zwei Kinder einer Familie, die eine staatliche Grund- und Regelschule in Weimar besuchen. Nach dem Beschluss des Amtsgerichts wird den "Leitungen und Lehrern" der beiden Schulen, die die Jungen besuchen, untersagt anzuordnen, "im Unterricht und auf dem Schulgelände Gesichtsmasken aller Art, insbesondere Mund-Nasen-Bedeckungen, sogenannte qualifizierte Masken (OP-Maske oder FFP2-Maske) oder andere, zu tragen".

Auch Mindestabstände sowie die Teilnahme an Corona-Schnelltests sollen danach nicht angeordnet werden dürfen. Offen blieb zunächst, warum sich ein Amts- und nicht wie sonst üblich ein Verwaltungsgericht mit einer Klage zu erlassenen Corona-Regeln beschäftigt hat.

Laut Ministerium erfolgte bisher keine ordnungsgemäße Bekanntgabe des Beschlusses durch das Gericht. Die Überprüfung von Infektionsschutzmaßnahmen oder Rechtsverordnungen der Landesregierung obliege den Verwaltungsgerichten. Ob die Entscheidung überhaupt rechtliche Wirkung entfalte, müsse "obergerichtlich überprüft werden". Diese Überprüfung werde das Bildungsministerium anstrengen.

Update vom 11.04.21, 14.15 Uhr: Ministerium reagiert auf Beschluss des Familiengerichts

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat am Sonntagnachmittag (11.04.21) Stellung zum Beschluss des Familiengerichts bezogen. Das Amtsgericht Weimar hat am 8. April 2021 einen Beschluss zu Infektionsschutzmaßnahmen an zwei Weimarer Schulen gefasst. Der Beschluss wurde am Abend des 9. April 2021 bekannt.

Das Thüringer Bildungsministerium stellt dazu folgendes fest:

Eine ordnungsgemäße Bekanntgabe des Beschlusses ist bisher nicht erfolgt . Weder den Schulen noch der Landesregierung liegt der Beschluss in schriftlich ausgefertigter Form vor. Bisher gibt es lediglich eine Mail an die Schulleitungen.

Wie jede gerichtliche Entscheidung kann auch dieser Beschluss rechtliche Wirkung allein für die am Verfahren Beteiligten entfalten . Vorliegend sind das zwei Schüler. Der Beschluss hat keine Auswirkungen auf die Infektionsschutzmaßnahmen, die für die Thüringer Schulen insgesamt angeordneten wurden. Sie bleiben rechtmäßig in Kraft. Gleiches gilt für zusätzlich verfügte Infektionsschutzmaßnahmen in Kreisen mit hohen Infektionszahlen.

Der Beschluss wirft gravierende verfahrensrechtliche Zweifel auf . So beschränkt sich die Zuständigkeit des Familiengerichts in Sorgerechtsverfahren auf Fragen des Sorgerechts; die Überprüfung von Infektionsschutzmaßnahmen oder Rechtsverordnungen der Landesregierung obliegt dagegen den Verwaltungsgerichten.

Ob die Entscheidung angesichts dieser und weiterer verfahrensrechtlicher Probleme überhaupt rechtliche Wirkung entfaltet und Bestand haben kann, muss obergerichtlich überprüft werden .

Zum Umgang mit den zwei von der Entscheidung betroffenen Kindern steht das Bildungsministerium mit den Schulen im Austausch. Im Übrigen gelten an den zwei betroffenen Schulen in Weimar und im ganzen Freistaat die Infektionsschutzmaßnahmen für alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler unverändert weiter.

Zweifel an Echtheit im Netz

Interessant ist vor allem ein Blick auf die Sachverständigen, die in dem Urteil aufgeführt werden: Da wären zunächst die Biologin Ulrike Kämmerer. Sie hatte die Nachweisbarkeit des Coronavirus durch PCR-Tests bezweifelt. Ihre Kritik ist ein in der Querdenker-Szene beliebtes Papier, das gerne verbreitet wird, um die veröffentlichten Zahlen anzuzweifeln. Außerdem wird Ines Kappstein als Gutachterin angegeben - eine bekennende Maskengegnerin, deren Klinik in Passau sich bereits zuvor von ihr distanziert hatte aufgrund ihrer Äußerungen.

Der Würzburger Anwalt Chan-jo Jun hatte Zweifel an der Echtheit des Beschlusses des Amtsgerichts Weimar angemeldet und auf Twitter dargelegt, warum das Papier von üblicher Form und Inhalt anderer Gerichtsurteile abweicht. Das Schreiben, das inFranken.de vorliegt, bildet zum Beispiel anstatt eines Hinweises auf eine Gerichtsakte gesamte Gutachten ab - zumindest unüblich.

Nach der Bestätigung durch Steffen Dittes ist die entscheidendere Frage wohl nicht mehr die nach der Echtheit, sondern, ob und wie lange dieses Urteil Bestand hat und welche rechtlichen Folgen es nach sich ziehen wird. Eine Einschätzung, bzw. eine offizielle Aussage des Amtsgerichts Weimar sowie zuständiger Ministerien war am Wochenende bislang nicht erfolgt. Am Montag wird es hierzu wahrscheinlich ausführlichere Kommunikation geben. Auch der Fakt, dass das Urteil am Wochenende lanciert wurde und massenhaft in Querdenkerkreisen geteilt, ist laut Einschätzung von Beobachtern ein Hinweis darauf, dass hier eine bewusste Kampagne gestartet wurde und dies kein Zufall sei.

Das Amtsgericht Weimar war bereits im Januar in die Schlagzeilen geraten. Damals war ein Mann vor Gericht gestanden, weil er gegen die Thüringer Corona-Verordnung verstoßen hatte. Ein Richter erklärte damals das allgemeine Kontaktverbot für unverhältnismäßig und verfassungswidrig. Der Richter klagte damals vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht gegen Corona-Maßnahmen und verlor zweimal. Das Urteil damals an das Oberlandesgericht Jena zur Überprüfung weitergeleitet.

