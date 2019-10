Faktencheck Tempolimit: Wie sicher ist die Autobahn?

Dass die Grünen jetzt (wieder) ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen fordern, hängt vor allem mit umweltpolitischen Fragen zusammen. Doch gerne wird auch auf den Sicherheitsaspekt verwiesen: Schließlich ist es doch logisch, dass mit sinkender Geschwindigkeit auch die Anzahl und Schwere von Unfällen sinkt - oder? Zeit für einen Faktencheck.

"Völlig legal 200 km/h - das ist Wahnsinn" - Polizei fordert Tempolimit

Es gibt viele gute Gründe für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Unser Autor Johannes Görz hat die wichtigsten zusammenzutragen - und stellt die Frage: Wann siegt endlich die Vernunft? Für die Polizei steht jedoch das Thema Sicherheit im Vordergrund: "Umweltfragen gehören nicht zum Kompetenzbereich der Polizei, aber für uns ist ein Tempolimit aus verkehrspolitischen Gründen dringend erforderlich", sagte Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegenüber dem "Handelsblatt".

Bereits Anfang des Jahres hatte sich der Bundesvize der GdP für ein Tempolimit stark gemacht: "Hierzulande fahren einige Leute völlig legal 200 oder auch 250 km/h. Um es klar zu sagen: Das ist Wahnsinn. Bei diesem Tempo kann in Stresssituationen niemand sein Auto im Griff haben". Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht hingegen keinen Bedarf an einem Tempolimit - im Gegenteil: Die Vorschläge zur Beschränkung der Geschwindigkeit auf 130 km/h seien "gegen jeden Menschenverstand", sagte er noch im Januar.

So gefährlich bzw. sicher ist die Fahrt auf der Autobahn

Tatsächlich zeigt der Blick in die Statistik: Bei der Zahl der Unfälle spielen die Autobahnen eine untergeordnete Rolle. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es in Deutschland im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 139.219 Unfälle. Davon ereigneten sich 96.287 Unfälle innerorts - auf Autobahnen hingegen nur 9.431 (6,8 Prozent). Wichtig: Der Anteil des Verkehrs auf Autobahnen am Gesamtverkehr schätzt der SWR auf fast ein Drittel - nach dieser Statistik ist die Autobahn also deutlich sicherer als Bundesstraßen (22.775 Unfälle) oder Landstraßen (28.854 Unfälle).