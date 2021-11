Ein neues WhatsApp-Update macht derzeit unter den Usern des Messengerdienstes die Runde. Versprochen wird ein Update für eine blaue Version. Reddit-Nutzer berichten von Nachrichten, die sie über WhatsApp erhalten haben. „I just got Blue WhatsApp. Update your version from here“, heißt es. Doch Vorsicht: Es handelt sich dabei um eine gefährliche Schadsoftware.

Um das angebliche Update zu erhalten, werden die Nutzer in der versendeten Nachricht dazu aufgefordert, auf den Link "blue.whatsap.top" zu klicken. Hier werden aufmerksame User bereits skeptisch, denn das fehlende zweite "P" ist bereits ein guter Hinweis, dass es sich dabei nicht um ein seriöses Angebot handeln kann. Spätestens beim Anblick der Website sollte klar sein, dass es sich bei den Anbietern von Blue WhatsApp nicht um eine seriöse Quelle handelt. Grammatikfehler im Infosatz sowie eine minderwertige Qualität des WhatsApp-Logos sollte Nutzer stutzig machen.

Schadsoftware statt WhatsApp-Update

Mit dem Download erhalten User weder ein Update in grün, noch in blau, sondern laden sich eine Schadsoftware in Form von APK-Dateien herunter, wie "Futurezone" berichtet. Die Software verschlüsselt Fotos und Videos auf dem Smartphone. Betrüger verlangen für die Wieder-Freischaltung dann Lösegeld: Eine klassische Ransomware-Attacke. Außerdem werden durch die Schadsoftware Nachrichten an WhatsApp-Kontakte mit der Einladung, „Blue WhatsApp“ zu installieren, versendet. Eine weitere Möglichkeit stellt eine Form von Anzeigenbetrug dar, berichtet wiederum „Netzwelt“. Durch Klicken auf den Link wird man auf gewisse Webseiten geleitet, um im Hintergrund Werbeeinnahmen zu generieren.

Es handelt sich nicht um den ersten Versuch von Cyberkriminellen, WhatsApp-User mit einer vermeintlichen Design-Änderung zu täuschen. Im April 2021 machte bereits eine pinke Version des Messengers die Runde und versprach, die Anwendung in leuchtendes Magenta zu tauchen. Statt neuer Farbe schleuste die Software jedoch einen gefährlichen Wurm auf die Smartphones und verbreitete sich danach eigenständig auf den Handys der jeweiligen WhatsApp-Kontakte.