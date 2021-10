Facebook, Instagram und WhatsApp mit weltweiter Störung

Soziale Netzwerke und Messenger waren rund sechs Stunden nicht erreichbar

Ungewöhnlich langer Total-Ausfall - Facebook erklärt Ursache

Nach rund sechs Stunden Total-Ausfall von den sozialen Medien Facebook, Instagram und WhatsApp sind nun alle drei Netzwerke wieder erreichbar. Ein ungewöhnlich langer Total-Ausfall hat am Montag (04.10.2021) Milliarden Nutzern des Online-Netzwerks zugesetzt. Facebook erklärte die Störung mit einer fehlerhaften Konfigurationsänderung. Dadurch sei der Datenverkehr zwischen den Rechenzentren zusammengebrochen.

Facebook, Instagram, WhatsApp: Alle drei Netzwerke wieder erreichbar

Die Störung war so schwer in Griff zu bekommen, dass Facebook der New York Times zufolge ein Team in sein Rechenzentrum im kalifornischen Santa Clara schicken musste, um einen "manuellen Reset" der Server zu versuchen. Das ist in etwa so, wie wenn man am PC zu Hause den Reset-Knopf drückt, weil nichts mehr geht.

Facebook verwies darauf, dass von dem Ausfall auch interne Systeme betroffen gewesen seien - wodurch es länger gedauert habe, das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.

Die Erklärung deckt sich mit Vermutungen von Experten, die von einem Fehler in der Netzwerk-Infrastruktur ausgingen. "Vereinfacht dargestellt: Die Dienste von Facebook, WhatsApp und Instagram sind noch da - aber es fehlt im Internet quasi die Verknüpfung dorthin", erläuterte Rüdiger Trost von der IT-Sicherheitsfirma F-Secure der Deutschen Presse-Agentur. "Als hätte jemand auf einer Autobahn die Ausfahrtsschilder zu den 'Orten' Instagram, WhatsApp und Facebook entfernt."

Insgesamt nutzen weltweit rund 3,5 Milliarden Menschen mindestens einen Dienst des Konzerns. Facebook-Gründer und Konzernlenker Mark Zuckerberg entschuldigte sich in einem kurzen Beitrag bei den Nutzern. WhatsApp-Chef Will Cathcart versprach, man werde daraus lernen.

Weltweiter Absturz von Facebook, Instagram und WhatsApp

Die Störung betrifft nicht nur ganz Deutschland, sondern scheint weltweit für Probleme zu sorgen. Seit kurz nach 17 Uhr sind mehrere Zehntausend Meldungen einer Störung auf der Seite "Allestörungen" eingegangen. Betroffen sind sowohl die Webseiten der Dienste, als auch die Apps.

Via Twitter entschuldigte sich ein Sprecher von Facebook und versicherte, dass das Unternehmen an einer Entstörung arbeite. Ursachen für den offenbar weltweiten Absturz sind derzeit noch nicht bekannt. Ein ungewöhnlicher Ausfall in dieser Größenordnung ist es jedenfalls.

Auch über die offiziellen Twitter-Accounts von WhatsApp, Instagram und Facebook gaben Sprecher bekannt, dass aktuell an der Behebung des Problems gearbeitet werde. Man bedanke sich zudem für die Geduld.

Warum ist Facebook seit Stunden nicht erreichbar?

Für einige Web-Experten sah es nach einem Problem mit dem DNS-Service aus, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Dieser Dienst sorgt unter anderem dafür, dass mit Buchstaben eingetippte Website-Namen in die IP-Adressen übersetzt werden, damit diese angesteuert werden können.

Laut verschiedener Experten verschwanden die DNS-Einträge der Facebook-Dienste aus dem Service, der den Datenverkehr steuert - damit waren sie sozusagen unsichtbar für die Netzinfrastruktur. Anders gesagt habe Facebook die Karte entfernt, dank der die Computer weltweit die Dienste des Konzerns finden, schrieb der IT-Sicherheitsexperte Brian Krebs. "Wenn jemand die Adresse Facebook.com in seinen Webbrowser eintippt, hat der Browser keine Ahnung, wo man Facebook.com findet und gibt eine Fehlermeldung aus."

Schlimmer noch: Der Technik-Chef des Cloud-Dienstleisters Cloudflare, John Graham-Cumming, verwies darauf, dass Nutzer und auch Software weiterhin versuchten, Facebook-Dienste anzusteuern. Das sorge für einen massiven Anstieg der Auslastung anderer DNS-Dienste, schrieb er bei Twitter.

Gab es eine Cyberattacke?

Zwei namentlich nicht genannte IT-Sicherheitsexperten von Facebook sagten der "New York Times", eine Cyberattacke als Auslöser der Probleme erscheine unwahrscheinlich. Denn die Technologie hinter den einzelnen Apps des Konzerns sei zu unterschiedlich, um sie mit einer Cyberattacke alle gleichzeitig offline zu bringen.

Nachdem der Social-Media-Gigant ausgefallen ist, schlug die Stunde für den Nachrichtendienst Twitter. Der Facebook-Konkurrent hieß am Abend "buchstäblich alle willkommen".

Für Facebook, das gerade in den USA unter verstärktem politischen Druck steht, war ein mehrstündiger Ausfall eine blamable Krönung ohnehin schlechter Wochen. Twitter war entsprechend voller Scherze darüber, wie das Verschwinden von Facebook alles auf einen Schlag besser gemacht habe, bis hin zum Weltfrieden.

dn/mit dpa