Sommerprognose 2021: Meteorologe gibt erste Vorhersage ab

Meteorologe gibt erste Vorhersage ab Aktueller Trend deutet auf " Extremsommer " hin

" hin Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad sollen möglich sein

Der April 2021 ist aktuell trüb, kalt und unerwartet "schneelastig". "Wir erleben derzeit einen recht lang gezogenen Spätwinter. Das ist ungewöhnlich", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. In einer umfangreichen Analyse des Jahres 2021 bis Mitte April hat der Wetterexperte einen Trend erkannt. Jung wagt eine erste Sommerprognose - und die sieht kritisch aus.

Sommerprognose 2021: Aktueller Trend lässt "extremen Sommer" erwarten

Das Aprilwetter und unser Gefühl täuscht uns nicht. "Der Monat ist sogar um rund 1 Grad kälter als im langjährigen Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990", analysiert der Meteorologe die aktuelle Lage. Aber: Es fällt kaum Niederschlag. Zwar gebe es immer wieder Schneeregen-, Schnee- oder Regenschauer, aber das sei viel zu wenig. Jung ist sich sicher: "Eine neue Trockenheit deutet sich an." Und das lässt wieder einen extremen Sommer erwarten.

Schaut man genauer hin, dann folgten Februar und März einem Muster: "Beide Monate starteten jeweils deutlich zu kalt beziehungsweise kühl. Doch dann kam jeweils die letzte Woche mit Rekordwerten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.", so Jung.

Doch dann kam in beiden Monaten die letzte Woche - und die rekordverdächtig: Im Februar lag die Höchsttemperatur in Deutschland bei 22 Grad, im März bei 27,2 Grad. Laut Meteorologe Jung war es die höchste je gemessene März-Temperatur in Deutschland.

Meteorologe: "Von einem Wetterextrem in das andere"

"Das Wetter schwankt von einem Extrem ins andere. Genau das haben uns Klimaforscher als Auswirkungen des Klimawandels immer prophezeit", ordnet Jung diese Entwicklung ein. Und baut darauf seine Sommerprognose auf.