Dramatische Explosion in Blankenburg (Sachsen-Anhalt): In einem Mehrfamilienhaus wurde am Freitagmorgen (13. Dezember 2019) eine Explosion ausgelöst. Dabei wurde ein Mensch getötet und 15 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Explosion in Mehrfamilienhaus: Ursache unklar - Flüssiggas und Weltkriegsmunition gefunden

Bei dem Todesopfer handelt es sich um den 78 Jahre alten Mieter, in dessen Wohnung nach bisherigen Erkenntnissen die Explosion am Morgen ausbrach. Einsatzkräfte fanden dort auch mehrere Flaschen mit Flüssiggas sowie Weltkriegsmunition. "Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die Explosion durch Flüssiggas ausgelöst", hieß es von der Polizei. Wie das genau geschah, war zunächst unklar.

Zunächst war die Polizei von mindestens 25 Verletzten ausgegangen. Unter den Verletzten seien vier Beamte mit Rauchvergiftung, sagte der Sprecher.

Explosion lässt schwere Spuren zurück - Gebiet weitgehend evakuiert

Den Angaben zufolge kam es gegen 8.55 Uhr am Freitagmorgen zu der Explosion in dem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht Straße. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Statik des Plattenbaus sollte am Freitag überprüft werden. Das betroffene Gebiet war weiträumig abgesperrt. Etliche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Auch Hubschrauber kreisten über dem Erholungsort im Harz.