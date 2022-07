Das Ringen um den Corona-Kurs im Herbst geht in die nächste Runde: Am Freitag (1. Juli) um 12 Uhr legt eine Expertenkommission eine Auswertung zu bisherigen staatlichen Beschränkungen vor. Die Ampel-Koalition hat vereinbart, die wissenschaftliche Beurteilung abzuwarten, bevor über mögliche weitergehende Alltagsauflagen für den Herbst entschieden werden soll - erwartet wird dann eine wieder kritischere Pandemie-Lage. Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich noch am Freitag bei einer Sonderkonferenz um 14 Uhr positionieren.

Dem Sachverständigenausschuss, der je zur Hälfte von Bundesregierung und Bundestag besetzt wurde, gehören Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an. Die Evaluation soll vor allem die Vorgaben im Rahmen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" beleuchten. Diese vom Bundestag laut Infektionsschutzgesetz festgestellte Lage bestand über mehrere Monate bis Ende November 2021 und ermöglichte Schließungen zahlreicher Einrichtungen sowie Alltagsauflagen.

Keine Vollevaluation bis Ende Juni möglich: Die Zeit reiche nicht aus

Aus dem Gremium war bereits signalisiert worden, dass in der Frist bis Ende Juni keine "Vollevaluation aller Maßnahmen" zu leisten sei. Zudem waren Erwartungen gedämpft worden, es werde konkrete Empfehlungen an die Politik geben. In der Koalition pochte aber vor allem die FDP auf die Evaluation als Voraussetzung für weitere Schritte. Für den Herbst muss eine Anschlussregelung gefunden werden, weil die zum Frühjahr stark zurückgefahrenen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz als bundesweite Rechtsgrundlage am 23. September auslaufen.

Die Bild hat bereits jetzt (Stand 11 Uhr) Informationen über das 165 Seiten lange Papier erhalten, in dem die einzelnen Maßnahmen bewertet wurden. Lockdowns haben "einen kurzfristigen positiven Effekt" erzielt, jedoch würden sie allerdings "auf Dauer von der Bevölkerung weniger akzeptiert werden und ihre Wirkung verlieren". Zudem steige die Zahl von nicht-beabsichtigten Folgen, wie die Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt oder psychischen Krankheiten.

Die 2G- und 3G-Regeln seien ebenfalls skeptisch zu sehen, da vor allem die 2G-Regel eine gesamte Personengruppe vom öffentlichen Leben ausschließe. Zudem erscheine die "nachgewiesene Wirkung eher gering".

Schulschließungen mit gravierenden Folgen: Die Psyche der Kinder sei gefährdet worden

Auch die Schulschließungen und Testungen in Schulen erzielten keinen nachweisbaren Beitrag zur Pandemie-Eindämmung. Ebenso wie bei den Lockdowns seien die nicht-beabsichtigten Folgen gravierend, da es bei Schüler*innen immense negative Beeinträchtigungen "auf das psychische Wohlbefinden" gegeben habe. Die Bild bezeichnet diese unbeabsichtigten Folgen als "massive Kollateralschäden".

Was die Expertenkommission aber bestätigen kann, ist, dass das Tragen von Masken - sofern sie richtig angelegt werden - "ein wirksames Instrument in der Pandemiebekämpfung sein" könne. Dennoch sei "nicht abschließend geklärt, wie groß der Schutzeffekt von Masken in der täglichen Praxis" ist.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Gutachten am Nachmittag (14.30 Uhr) entgegennehmen. Er hatte angekündigt, dass er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) Eckpunkte einer Regelung für den Herbst noch vor der Sommerpause anstrebt - sie könnten dann nach dem Sommer beschlossen werden. Der Bundestag geht am 8. Juli in die Pause und tagt in der Woche ab 5. September wieder. Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatten deutlich gemacht, dass es für den Herbst darum gehe, passende "Winterreifen" bereitzuhaben. Seit Anfang April sind die meisten staatlichen Vorgaben im Alltag weggefallen - unabhängig davon gibt es Maskenpflichten etwa in Kultureinrichtungen.

Erneute Grundrechtseingriffe sollen vermieden werden

Die Union sorgt sich um den Zeitplan. Der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge bezeichnete es in der Augsburger Allgemeinen am Freitag (1. Juli) als sportlich, die neuen Bestimmungen für den Herbst im Wesentlichen nach der Sommerpause beschließen zu wollen. Sorge sprach sich gegen tiefgreifende Einschnitte in die persönliche Freiheit aus, um das Virus einzudämmen. "Erneute Grundrechtseingriffe wie flächendeckende Lockdowns oder Schließungen von Schulen und Kitas müssen künftig vermieden werden", sagte Sorge.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt machte der FDP wegen des Zeitplans Vorhaltungen. "Auf ein Gutachten zu warten, damit man erst mal nichts tun muss, halte ich in der Bekämpfung einer Pandemie nicht für besonders verantwortlich", sagte die Grünen-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Freitag. Man hätte gut daran getan, schon vor der Sommerpause zumindest Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorzulegen. "Meine größte Sorge ist, dass wir wieder in eine Situation geraten, in der hektisch was auf den Tisch gelegt wird", sagte Göring-Eckardt.

Die Amtsärzte plädieren für eine möglichst weitreichende Ausgestaltung des Infektionsschutzgesetzes. "Auch ein Lockdown muss als eines der letzten Instrumente grundsätzlich möglich sein", sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Freitag. "Im absoluten Ernstfall müssen die Landesregierungen wieder zügig Betriebe und Schulen schließen können", ergänzte er.

Verwechslungsgefahr: Gremium ist nicht gleich Expertenrat der Bundesregierung

Der Sachverständigenausschuss zu den bisherigen Corona-Maßnahmen ist nicht mit dem Expertenrat der Bundesregierung zu verwechseln, der schon mehrere Stellungnahmen zu anstehenden Entscheidungen vorlegte. Um das Gremium hatte es Wirbel gegeben, nachdem der Leiter der Virologie an der Charité Berlin, Christian Drosten, Ende April seinen Rückzug mitgeteilt hatte. Zur Begründung hieß es unter anderem, dass Ausstattung und Zusammensetzung des Gremiums aus seiner Sicht nicht ausreichten, um eine hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Für Drosten rückte auf Vorschlag der Union der Virologe Klaus Stöhr nach.

Neues Ungemach für Gesundheitsminister Lauterbach gibt es bei der Neuregelung der Bürgertests. Seit Donnerstag (30. Juni) sind sie nur noch für Risikogruppen und andere Ausnahmefälle kostenlos. Ansonsten werden drei Euro Zuzahlung fällig. Die Kassenärztlichen Vereinigungen kündigten in einem am Donnerstagabend bekannt gewordenen Schreiben an, dass sie Bürgertestungen "zukünftig nicht mehr abrechnen und auszahlen können".

Unterdessen berichtet das Robert Koch-Institut in seinem neuen Wochenbericht von einer anziehenden Dynamik des Infektionsgeschehens. Bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gab es in der vergangenen Woche demnach einen Anstieg um 38 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Ein deutliches Plus gebe es auch bei der Zahl der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sowie bei der Zahl der auf Intensivstationen behandelten Menschen mit Covid-19. Die ansteckendere Omikron-Sublinie BA.5 hat laut Wochenbericht bereits einen Anteil von 66 Prozent erreicht.