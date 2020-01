Am Freitag (10. Januar 2020) sorgte ein Waschbär in Esslingen für eine Rettungsaktion. Das Tier saß in sechs Metern Höhe zwischen Hauswand und Fallrohr unterhalb der Regenrinne fest und kam nicht mehr weiter, wie die Polizei mitteilte.

Waschbär konnte sich selbst retten

Als die Polizisten eintrafen, habe der Waschbär nur noch seien Hinterläufe bewegt und sich an der Fassade festgeklammert. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an und die Mitarbeiter der Tierrettung versuchten, an das Tier heran zu kommen. " Dies war dem pelzigen Fassadenkletterer vermutlich doch zu viel Nähe", hieß es im Polizeibericht.