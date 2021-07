Sachsen lockert als erstes Bundesland die Maskenpflicht beim Einkaufen

Bedingung: Maskenpflicht entfällt bei Wocheninzidenz unter 10

Hier muss weiterhin eine Maske getragen werden: Bus, Bahn, Krankenhäuser, Pflegeheime

In Sachsen soll die Maskenpflicht beim Einkaufen bei einer Wocheninzidenz von unter zehn entfallen. Die Regelung greife ab Freitag (16. Juli) mit der neuen Landesverordnung, kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an.

In Sachen entfällt die Maskenpflicht beim Einkaufen: Das gilt jetzt

Ein Mund-Nasen-Schutz muss aber weiter in Bus und Bahn sowie in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen getragen werden.

Derzeit liegen alle Landkreise und Städte im Freistaat unter dem Schwellenwert von zehn wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.