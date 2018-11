Erster Angriff auf den Menschen? Friedhofsgärtner angeblich von Wolf gebissen

War es tatsächlich ein Wolf oder vielleicht doch ein Hund, der einen Mann auf einem niedersächsischen Friedhof angegriffen hat? Die Behörden untersuchen den Fall nun, um heraus zu finden, ob sich der Verdacht des mutmaßlichen Wolfsangriffs erhärtet.

Gemeindearbeiter in die Hand gebissen

Wie die Polizei im Kreis Rotenburg (Niedersachsen) am Mittwoch mitteilte, sei ein 55-Jähriger Gemeindearbeiter auf einem Friedhof im Ort Steinfeld nach eigenen Angaben von einem Wolf attackiert worden. Der Mann, der sich zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Wolfsangriffs um die Pflege der Grünanlagen am Friedhof gekümmert hatte, gab an, in die Hand gebissen worden zu sein. Der Mann will drei weitere Wölfe gesehen haben, die den Angriff aus einiger Entfernung beobachtet haben sollen. Er habe sich jedoch befreien und die Wölfe vertreiben können. Die Verletzung an der Hand des Gärtners wurde verarztet.

Erster Angriff auf einen Menschen

Bestätigen sich die Angaben des 55-Jährigen bei den laufenden Untersuchungen, wäre der Angriff der erste auf einen Menschen, seitdem der Wolf in deutsche Gebiete zurückgekehrt ist. Bislang sei keine Verletzung eines Menschen dokumentiert worden sagte Roland Gramling von der Umweltstiftung WWF. . "Man muss das in jedem Fall ernst nehmen, egal ob es ein Wolfsrudel oder eine Hundemeute war." Der Fall müsse untersucht werden. Das Umweltministerium in Hannover bestätigte einen mutmaßlichen Angriff eines Tieres.

Frühere Wolfssichtungen in anliegendem Moorgebiet

Am Außenbereich des Friedhofs, wo das 55-Jährige Opfer zum Zeitpunkt des Angriffs an einem Zaun gearbeitet hatte, schließt sich ein weitläufiges Moorgebiet an. Dort werden laut des Bürgermeisters von Steinfeld, Jochen Albinger gelegentlich Wölfe gesichtet. Allerdings gebe es für den Vorfall vom Mittwoch keine direkten Zeugen. Die Behörden seien auch seitens des Arztes eingeschalten worden, der die Wunde des Mannes behandelt habe. Bei der Polizei gab der 55-Jährige an, dass er während der Arbeiten am Zaun mit seiner Hand nach hinten gefasst habe. Als er bemerkte, dass sie offenbar gehalten wurde und sich umdrehte,habe er einen Wolf erkannt, der nach seiner Hand geschnappt habe. Drei weitere Tiere sollen in seine Richtung geblickt haben.

DNA-Analyse könnte Gewissheit bringen

Laut Bettina Dörr, Leiterin des vom Land Niedersachsen betriebenen Wolfsbüros, seien zwei Mitarbeiter damit betraut worden, den Vorfall zu untersuchen und mit den beteiligten zu sprechen.

"Sie gucken, ob sie dort etwas finden, was den Verdacht erhärtet", sagte Dörr. DNA-Spuren könnten Gewissheit darüber geben, ob es sich tatsächlich um den Biss eines Wolfes handelt. Bislang ist jedoch noch nicht klar, ob sich DNA-Material sicherstellen lässt. Außerdem könne die DNA-Analyse einige Tage dauern.

Länger schon Diskussion um Wolfsabschuss in Niedersachsen

Seit einiger Zeit wird in der niedersächsischen Landespolitik darüber diskutiert, ob nicht nur Problemwölfe abgeschossen werden sollen, sondern auch, ob eine Möglichkeit bestehe, dass der Wolf grundsätzlich wieder ins Jagdrecht aufgenommen wird. Nach Angaben des Umweltministeriums gibt es, Stand Oktober 2018, in Niedersachsen 20 Wolfsrudel mit insgesamt 170 bis 180 Tieren. In der Vergangenheit hatten Weidetierhalter immer wieder über steigende Zahlen von Wolfsangriffen auf ihre Tiere beklagt. Auf dem gesamten Bundesgebiet gibt es aktuell laut Angaben des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 73 Wolfsrudel und 30 Wolfspaare.