Von einer "echten Überraschung" spricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf der Plattform "wetter.net" mit Blick auf eine Prognose der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Die gab kürzlich einen Jahreszeitentrend für den Winter 2021/2022 in Deutschland heraus.

Auf die Frage, ob die Wetteraussicht nicht etwas früh komme, erklärt der Meteorologe den Unterschied zwischen einer Jahreszeitenvorhersage und einem - trend. Der sei ein Versuch, abzuschätzen, "ob eine Jahreszeit zu warm, zu kalt, zu trocken oder eben zu nass ausfallen könnte." Eine Vorhersage hingegen sei wesentlich genauer, mache aber nur Aussagen über einen kurzfristigen Zeitraum.

Wetter-Trend zeigt Überraschung: Was erwartet uns im Winter 2021/22?

Für die kalte Jahreszeit 2021/2022 gehen die Prognosen der NOAA von einem "völlig normal temperierten Winter" aus. Was erst einmal unspektakulär klingt, ist jedoch keinesfalls banal, wie Jung erklärt: So habe es in den vergangenen Jahrzehnten selten einen solchen Winter gegeben - die Temperaturen seien zumeist über dem Klimamittel gewesen. Ein "normaler Winter" könne also für viele zu einem gefühlt sehr kalten Winter werden. "Vielleicht kommen ja die Winterfreunde so richtig auf ihre Kosten", mutmaßt der Meteorologe.

Während der Wettertrend für den Dezember überhaupt keine großen Abweichungen zum langjährigen Klimamittel zeige, liegen die übrigen Wintermonate in der Prognose nur leicht darüber - maximal ein halbes Grad. "Das ist noch kein großer Ausreißer nach oben", erklärt Dominik Jung.

Auch die prognostizierten Niederschlagsmengen liegen, nach NOAA-Informationen im Durchschnittsbereich. Das ist, nach Aussage des Meteorologen, ebenfalls ein Zeichen dafür, dass uns ein "normaler Winter" mit eigentlich typischen Temperaturen erwarten könnte. Genauere Einschätzungen über die Wintermonate seien allerdings erst in den kommenden Wochen und Monaten möglich.

Genaue Wettervorhersagen lassen sich aktuell nur für den Spätsommer machen.