Obwohl uns aus meteorologischer Sicht mit dem Februar noch ein kompletter Wintermonat bevorsteht, zieht Wetterexperte Dominik Jung bereits jetzt ein niederschmetterndes Fazit: "Der Winter 2021/22 mausert sich zum Totalausfall." Der Diplom-Meteorologe hat aber nicht nur Prognosen für den aktuellen Monat, sonders gibt bereits eine Aussicht auf März – der überraschend frühlingshaft werden soll.

Doch warum war der Januar rund 3,3 Grad wärmer als in den vergangenen Jahren? "Schuld am aktuellen Winterdebakel ist der Jetstream", erklärt Dominik Jung. Dabei handelt es sich um ein Starkwindband, das sich um die Nordhalbkugel gelegt hat. Derzeit weist das Band aber über Mitteleuropa eine "Beule" auf, die nach Norden zeigt. Diese führt wiederum zu einer stärkeren West- bzw. Südwestströmung, die polare Kaltluft abhält. "Der Polarwirbel liegt fest am Nordpol und denkt gar nicht daran, kalte Luftmassen nach Europa zu schicken."

Experte spricht von "Winterdebakel": Schneestürme in Amerika vs. Vorfrühling in Deutschland

Aber: "Der Winter ist nicht weg, er ist nur woanders", betont Dominik Jung. Durch Kanada und die USA fegen derzeit Schneestürme, die Dauerkälte hält an. Unterdessen bleibt das Wetter bei uns weiterhin mild, in der zweiten Februarwoche sind sogar +15 Grad möglich. "Der Jetstream ist wie eine Mauer und hält den Winter und die Kälte fern, lässt dafür aber den Vorfrühling nach Deutschland", prognostiziert Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst "Q.met", im Interview mit dem Portal "Wetter.net".

Daraus lassen sich auch schon erste Wettervorhersagen für März ableiten: Das Wetter sei seiner Zeit weit voraus, sagt Jung. Ob der Winter nun tatsächlich schon komplett vorbei ist und der Frühling startet, sei zwar noch unklar.

Fest stehe aber, dass die Prognosen nach einem ungewöhnlich milden Februar auch einen sehr warmen März versprechen. Bis auf plus 20 Grad könnten die Temperaturen dann schon klettern. "Die Wahrscheinlichkeit für einen Märzwinter ist aktuell gering, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen", fasst Jung zusammen.