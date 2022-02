Corona-Regeln in Deutschland werden ab 4. März gelockert

Clubs und Diskotheken sollen wieder öffnen

sollen wieder öffnen Auch in anderen Bereichen wird gelockert - eine Übersicht

Die Corona-Regeln in Deutschland werden weiter gelockert. Insbesondere junge Menschen dürften sich auf das erste März-Wochenende freuen. Denn dann sollen erstmals wieder Clubs und Diskotheken öffnen - unter Einhaltung von 2G Plus. Aber auch andere Lockerungen kommen dann zum Tragen.

Corona-Lockerungen in Deutschland: Das ändert sich ab 4. März

Geimpfte und Genesene brauchen zum Feiern einen tagesaktuellen Bürgertest. Diesen soll es kostenlos in den Apotheken und in den Testzentren geben. Geboosterte brauchen, nach bisherigem Stand, keinen zusätzlichen Test. Er wird allerdings vor Besuch "grundsätzlich empfohlen“.

Hier rückt auch die Gültigkeit der Nachweise in den Mittelpunkt. Personen, welche genesen sind, verlieren nach sechs Monaten oder 180 Tage nach dem positiven Testergebnis ihren Immun-Status. Wer zwei Impfungen erhalten hat - also grundimmunisiert ist - verliert seinen Immun-Status nach neun Monaten - also 270 Tagen. Geboosterte (also Personen mit Drittimpfung) gelten aktuell unbefristet als immun.

Was ändert sich noch zum 4. März? Im öffentlichen Leben gilt größtenteils die 3G-Regel - also zum Beispiel beim Friseur, im Fitnessstudio oder in der Gastronomie. Ungeimpfte Personen brauchen einen tagesaktuellen negativen Bürgertest. Nur bei wenigen Ausnahmen gilt dann noch 2G. Im Fußball-Stadion oder auf Konzerten würde beispielsweise 2G gelten. Insgesamt dürfen dann bis zu 25.000 Besucher ein Fußballspiel live im Stadion mitverfolgen.

Im Einzelhandel gelten dann nur noch Maskenpflicht und Mindestabstände - andere Zugangsbeschränkungen fallen. Auch beim Reisen gibt es einige Änderungen. Wer ins Ausland reisen möchte, braucht dann grundsätzlich keinen zusätzlichen negativen Test mehr, wenn er geimpft oder genesen ist. Ungeimpfte brauchen jedoch innerhalb der EU einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest. Reisen Personen aus früheren Hochrisikogebieten nach Deutschland, entfällt die Quarantäne-Pflicht für ungeimpfte Kinder und Erwachsene. Es genügt dann ein Nachweis über einen Corona-Test, eine Impfung oder ein gültiger Genesenennachweis. Auf der Arbeit und im öffentlichen Personennahverkehr gilt weiterhin die 3G-Regel bis 20. März.

