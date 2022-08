Enkenbach-Alsenborn: Polizeieinsatz aufgrund einer Katze

aufgrund einer Ein laufender Fernseher sorgte für Aufsehen

Die Katze hatte das Gerät angeschaltet

Eine Katze verursachte am Samstag (6. August 2022) in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) einen Polizeieinsatz. Ihr Frauchen war gerade im Urlaub.

Enkenbach-Alsenborn: Katze löst Polizeieinsatz aus – Die Nachbarn hatten den laufenden Fernseher bemerkt

Am Samstagabend gegen 21.48 Uhr war eine Polizeistreife im Bereich der St.-Norbert-Straße in Enkenbach-Alsenborn unterwegs. Anwohner*innen machten die Beamten auf eine Dachgeschosswohnung aufmerksam, in der ein Fernseher lief, obwohl die Bewohnerin der Wohnung gerade im Urlaub war.

Mithilfe eines Zweitschlüssels betraten die Polizeibeamten die Wohnung. Hier trafen sie auf eine Katze, die sich möglicherweise auf die Fernbedienung gesetzt und so den Fernseher eingeschaltet hatte.