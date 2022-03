Die Preise für Energie und Lebensmittel steigen derzeit steil an. Benzin und Diesel kosten über zwei Euro pro Liter, die Preise für einige Produkte in Supermärkten steigen um bis zu 40 Prozent an. Expert*innen gehen davon aus, dass die Preise noch weiter steigen werden - im Schnitt sogar bis zu 10 Prozent. Aktuell will etwa Aldi bei 400 Artikeln die Preise erhöhen, dazu werden in vielen Supermärkten Produkte wie Speiseöl oder Mehl knapp und werden rationiert.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) errechnet, wen die Krise am härtesten trifft: Wenig überraschend sind vor allem Haushalte mit geringem Einkommen besonders hart getroffen, da sie prozentual mehr für Energie und Lebensmittel ausgeben als wohlhabendere Haushalte. Das IW hat auch Vorschläge, wie jetzt gegenzusteuern wäre. Einen Tankrabatt halten die Wissenschaftler*innen für den falschen Weg.

Wen trifft die Preissteigerung am härtesten?

In einer Studie, über die "Bild am Sonntag" berichtet, legt das IW dar, wer besonders belastet wird durch die aktuell steigenden Preise. Wer mehr Geld pro Monat zur Verfügung hat, muss demnach prozentual weniger tief in die Tasche greifen, auch wenn absolut natürlich für alle die gleichen Preise gelten. Das IW geht davon aus, dass wohlhabendere Haushalte etwas mehr für Energie ausgeben, etwa, weil sie in der Regel mehr und energieintensiver Geräte besitzen. Haushalte mit einem Monatseinkommen von 7000 bis 7500 Euro müssen daher 150 Euro und damit nur rund 2,1 Prozent mehr für Energie ausgeben.

Eine Familie mit zwei Kindern mit einem Monatseinkommen von 3000 bis 3500 Euro gibt hingegen rund 131 Euro mehr für Energie aus - hier sind es allerdings 4 Prozent mehr - prozentual also die doppelte Belastung im Vergleich zur wohlhabenden Familie mit über 7000 Euro Monatseinkommen.

Die Spanne geht bei Familien weiter auseinander als bei Single-Haushalten: Hier schwanken die Mehrkosten zwischen einem Haushalt mit 1200 bis 1600 Euro Einkommen und einem Single-Haushalt mit 4000 bis 4500 Euro Einkommen zwischen 3,6 und 2,2 Prozent. Das ist weniger, aber die Mehrbelastung für Geringverdienende ist dennoch deutlich sichtbar.

Was soll die Politik tun? Das rät das IW statt Tankrabatt

Maßnahmen wie den Tankzuschuss hält das IW Köln für wenig geeignet, gegenzusteuern. Stattdessen fordern die Wissenschaftler*innen gezieltere Maßnahmen wie etwa Heizkostenpauschalen für Wohngeldempfänger*innen oder pauschale Zahlungen an Haushalte mit niedrigem Einkommen.

Auch andere Expert*innen halten einen Tankzuschuss für keine gute Maßnahme. Der Ökonom Marcel Fratzscher sagte zum Beispiel im Deutschlandfunk, dass ein Tankzuschuss "eine irrsinnige und falsche Lösung" sei - der Staat habe nicht endlos Geld und die Maßnahme käme vor allem wohlhabenden Menschen zugute. Fratzscher, Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung, erläuterte zudem, dass die Maßnahme besserverdienende Menschen bevorzugen würde, da diese häufig zwei oder gar drei Autos besäßen, während Geringverdiener oft nicht einmal ein Auto hätten. Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts sprach in der ARD von einer "Umverteilung von unten nach oben"

Stattdessen fordern viele Expert*innen ein "Energiegeld": So sollen zum Beispiel nach einigen Forderungen Haushalte mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 50.000 Euro monatlich 150 Euro erhalten. Wie Marcel Fratzscher fordert, könnte auch "die Mehrwertsteuer abgeschafft werden, denn auch die „Nahrungsmittelpreise schießen durch die Decke." Dies ließe sich ebenso in kurzer Zeit umsetzen. Ein Tankzuschuss würden den Staat jedoch deutlich teurer kommen: Bei einem Rabatt von nur 10 Cent pro Liter würde der Bund monatlich rund 550 Millionen Euro ausgeben.

Um die Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln, gerade was Öl und Getreide angeht, zu sichern, fordert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in der "Bild am Sonntag" konkrete Maßnahmen wie etwa "die sofortige Freigabe von Stilllegungsflächen für die landwirtschaftliche Produktion". Darüber hinaus schwebt ihm eine "Deutschlandreserve für die Grundversorgung mit Lebensmitteln" vor.