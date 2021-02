Ende des Lockdowns am 14. Februar

des nächster Corona-Gipfel am 10. Februar

am Bundesregierung plant Verlängerung der "epidemischen Notlage"

Ist nun bald ein Ende des Lockdowns in Sicht? - Am 14. Februar endet der aktuelle Lockdown, wie es danach weitergeht, ist derzeit noch nicht klar. Gewissheit wird wohl der 10. Februar 2021 bringen, wenn sich Bund und Länder beim nächsten Corona-Gipfel beraten. Schon vorab lässt Kanzlerin Angela Merkel erkennen, dass die Einschränkungen zur Pandemie-Bekämpfung noch weiterhin bestehen werden.

Nächster Corona-Gipfel findet am 10. Februar statt

In der ARD-Sendung "Farbe bekennen" vom Dienstag bat Merkel darum "noch eine Weile durchzuhalten". Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz sei zwar gesunken, dennoch würden die Gesundheitsämter noch immer keine Kontrolle über das Virus haben.

Während allerdings viele Menschen noch auf eine Lockdown-Entscheidung warten müssen, wissen die Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen schon Bescheid. Das Bundesland hat diesen bereits eigenständig um fünf Tage verlängert. Grund dafür ist die 7-Tage-Inzidenz - Thüringen hat derzeit mit 156,6 den höchsten Wert bundesweit.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl warnt laut Südwest Presse vor vorzeitigen Lockerungen. Im November sei der Lockdown-light ein Fehler gewesen. "Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden musste", erklärte er.

Söder spricht sich gegen umfangreiche Lockerungen aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich bereits deutlich gegen umfangreiche Lockerungen nach dem 14. Februar ausgesprochen. Einheitliche Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus stehen für ihn weit vor "überstürztem Lockerungs-Wettbewerb".

Wie Bund und Länder weiterhin gegen das Coronavirus vorgehen wollen, darauf wird es wohl am 10. Februar eine Antwort geben. Die Bundesregierung plant allerdings jetzt schon, die "epidemische Notlage" bis Juni zu verlängern. Diese ist die Grundlage für Sonderbefugnisse der Regierung hinsichtlich der Pandemie-Bewältigung.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.