Besonders an den Schulen in Deutschland scheint es momentan sehr viele Corona-Fälle zu geben. In Bayern hatte zum Beispiel seit Beginn des Schuljahres schon etwa jedes vierte Schulkind Corona. Die Inzidenz unter Kindern und Jugendlichen liegt im Vergleich zur restlichen Bevölkerung mehr als doppelt so hoch. Ist das der Grund, wieso die Corona-Maßnahmen an Schulen so gut wie keine Rolle bei der Diskussion um Lockerungen spielen? Zwei Bundesländer machen nun aber ernst: Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Maskenpflicht für Schulkinder abschaffen.

Den ersten Schritt machte Sachsen-Anhalt. Am Donnerstag (10. Februar 2022) verkündete Bildungsministerin Eva Feußner, dass ab dem 28. Februar im Unterricht auf das Tragen einer Maske verzichtet werden kann. Voraussetzung sei aber, dass sich das Infektionsgeschehen bis dahin verringere. Die Maskenpflicht soll für alle Schulformen und Klassenstufen fallen, die Schulkinder sollen aber weiterhin täglich auf Corona getestet werden.

Maskenpflicht im Unterricht: Erste Bundesländer planen Lockerungen für Schulkinder

Sollte ein Test positiv ausfallen, gilt für die betroffene Klasse und die Lehrkräfte für die fünf folgenden Tage wieder die Maskenpflicht im Unterricht. Grundsätzlich muss im Schulgebäude zudem wie gehabt ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Mecklenburg-Vorpommern zog am Dienstag (15. Februar 2022) nach und kündigte ebenfalls das Ende der Maskenpflicht im Unterricht an. Ab dem 7. März müssen die Schulkinder im Unterricht keine Schutzmaske mehr tragen. Das kündigte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg nach der Kabinettssitzung an. "Es wird diese Pflicht nicht mehr geben. Aber natürlich als Empfehlung, wenn die Eltern und die Schülerinnen und Schüler sich sicherer fühlen, können sie selbstverständlich die Maske aufsetzen", so die Linke-Politikerin laut NDR.

Auf den Gängen im Schulgebäude muss weiterhin eine Maske getragen werden und vorerst werden die Kinder dreimal in der Woche getestet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern greift im Fall eines positiven Tests in einer Klasse die Maskenpflicht wieder für mindestens fünf Tage. Die betroffenen Mitschüler*innen müssen zudem täglich einen Corona-Test machen.

Corona-Lockerungen an Schulen: Welche Bundesländer ziehen nach?

Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey stellte ebenso Lockerungen für Schulkinder in Aussicht, ein konkretes Datum gibt es dafür aber noch nicht. "Es ist ganz klar, das Thema Maske und Test ist in den Schulen für die Kinder eine erhebliche Einschränkung", so Giffey am Dienstag laut dpa. Es sei in den Schulen eine "deutliche Abnahme des Infektionsgeschehens" zu sehen. In der kommenden Woche will sich der Berliner Senat daher mit möglichen Erleichterungen für die Schulen beschäftigen.

Die übrigen Bundesländer ziehen bislang keine Lockerungen für Schulen in Betracht. Der Präsenzunterricht soll mit allen Mitteln möglich bleiben, wobei für die Regierungen die Maskenpflicht im Unterricht offenbar weiterhin ein wichtiges Instrument zu sein scheint.

Bayern hat beispielsweise am Dienstag weitreichende Corona-Lockerungen verkündet, darunter das Ende der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene und bis zu 25.000 Zuschauer bei Großveranstaltungen. Für Kinder und Jugendliche gab es zumindest eine Erleichterung: Wer in der Schule regelmäßig getestet wird, wird Geimpften und Genesenen gleichgestellt. Im Unterricht müssen die Kinder aber weiterhin eine Maske tragen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, welche Bundesländer sich Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zum Vorbild nehmen.