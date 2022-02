Berlin vor 39 Minuten

Corona-Maßnahmen

Ende aller Corona-Regeln schon im März? SPD optimistisch - Intensivmediziner warnt vor "Achterbahnfahrt"

Ist im März Schluss mit Maskenpflicht & Co.? Die SPD hält es für möglich, dass die Corona-Maßnahmen in Deutschland im März komplett abgeschafft werden könnten, wie schon in vielen anderen europäischen Ländern. Doch aus der Intensivmedizin und sogar der eigenen Koalition gibt es Warnrufe.