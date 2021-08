Im September 2021 steht die Bundestagswahl an und damit auch die Wahl eines neuen Kanzlers oder einer neuen Kanzlerin. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur bekommt zudem der Dax Zuwachs und die Tagesthemen ein neues Gesicht.

Im September gibt es einige Änderungen, die das alltägliche Leben beeinflussen:

Der Wahl-O-Mat startet

Du bist dir noch unsicher, welche Partei du bei der Bundestagswahl am 26. September wählen sollst? Ab dem 02. September kann dir der Wahl-O-Mat dabei helfen. Mit dieser App können Wahlberechtigte ihre politischen Haltungen anhand von verschiedenen Thesen überprüfen. Für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin und zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wird ebenfalls je eine Version veröffentlicht - diese ist schon ab Donnerstag (26.08.) verfügbar.

Der DAX wird erweitert

Über 30 Jahre nach dem Start des meistbeachteten deutschen Börsenbarometers steht im September eine wichtige Änderung an: Die Zahl der Mitglieder wird von 30 auf 40 erweitert. Wer in die Topliga aufsteigt, will die Deutsche Börse am 3. September bekannt geben. Als sicher gilt, dass es Airbus schafft.

Das Elterngeld wird reformiert

Gute Nachrichten für Eltern: Die Reform des Elterngeldes tritt zum 1. September in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass Mütter und Väter von Frühgeborenen künftig länger Elterngeld bekommen. Zusätzlich werden die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit während des Elterngeldbezugs ausgeweitet.

Neues Gesicht bei den ARD-Tagesthemen

Zuschauer der ARD-Tagesthemen erleben Anfang September die Premiere von Aline Abboud. Sie wird dritte Moderatorin neben Caren Misoga und Ingo Zamperoni. Die 33-Jährige kommt vom ZDF und folgt bei den "Tagesthemen" auf Pinar Atalay, die zu RTL gewechselt hat.

Kein "Moneypool" mehr bei PayPal

Ob eine Geldsammlung für den Abschied eines Kollegen oder die gemeinsame Finanzierung einer Party: Dies war mit dem sogenannten Moneypool möglich. Jetzt wird die Dienstleistung eingestellt, denn Paypal will sich "auf stärker spezialisierte Services zum Sammeln von Geld" konzentrieren. Ab dem 30. September können keine neuen Pools mehr erstellt werden.

Wieder Leben am Broadway

Die Theater am New Yorker Broadway öffnen am 14. September nach rund anderthalbjähriger Corona-Pause. Zahlreiche beliebte Stücke wie "Hamilton" oder "Der König der Löwen" haben eine Rückkehr angekündigt. Zugelassen sind nur Zuschauer mit Impf-Nachweis, in wenigen Ausnahmefällen reicht ein negativer Test. Zudem müssen die Zuschauer im Theater Maske tragen. Auch alle Mitarbeiter und Schauspieler an den insgesamt 41 Theatern müssen geimpft sein.

Urlaub in Kanada wieder möglich

Reisende können sich freuen: Ab dem 7. September ist die Einreise für deutsche Urlauber*innen nach Kanada wieder erlaubt. Das Land des roten Ahorns öffnet im Spätsommer seine Grenzen für vollständig Geimpfte.

Ein Test nach der Einreise oder gar Quarantäne sind nicht notwendig. Auch ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren dürfen in Begleitung ihrer Eltern ohne Quarantäne ins Land. Vor dem Abflug müssen sich Kanada-Urlauber*innen bei der kanadischen Regierung auf "ArriveCan" registrieren oder sich in der gleichnamigen App anmelden. Die Registrierung ist kostenlos.