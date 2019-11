Eltern lassen ihr Baby verhungern - und kommen mit Bewährungsstrafe davon

Gerichtsurteil: Bewährungsstrafen für Eltern von verhungertem Baby in Hamburg. Das Hamburger Landgericht hat die Eltern eines verhungerten Babys zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Dies meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Säugling stirbt an Kreislaufversagen: Eltern erhalten Bewährungsstrafen

Der Vorsitzende Richter bezeichnete das Verhalten des 34 Jahre alten Vaters und der 33-jährigen Mutter am Freitag als "krasses Betreuungs- und Fürsorgeversagen". Sie hätten den bedrohlichen Zustand des Kindes erkannt, seien aber dennoch nicht zum Arzt gegangen. Sie hätten gefürchtet, das Sorgerecht für das Baby und ihre sechs anderen Kinder zu verlieren.