Am Sonntag (12. Juni 2022) um kurz nach 18 Uhr kam es in Ellerstadt zu einem Tötungsdelikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 36-Jähriger seinen 69-jährigen Vater umgebracht haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal, das Polizeipräsidium Rheinpfalz, die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim berichten. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der Täter mit einem Pkw nach Mannheim.

Bei seiner Flucht kollidierte der 36-Jährige in der Mannheimer Rhenaniastraße mit insgesamt vier Fahrradfahrern. Hierbei erlitt eine 71-jährige Frau tödliche Verletzungen. Drei weitere Fahrradfahrer wurden durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Anschließend verließ der 36-jährige Fahrer fußläufig sein stark beschädigtes Fahrzeug und sprang während seiner Flucht in den angrenzenden Rhein.

Die Polizei nahm den Mann, welcher sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schließlich fest. Zu Fahndungszwecken waren hierbei auch ein Polizeihubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden. Die Rhenaniastraße ist derzeit zwischen der alten Seilerei und der Graßmannstraße gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

