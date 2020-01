Eklat an der Wursttheke: Hitler-Zitat sorgt für Aufregung bei Edeka

Weil Mitarbeiter einer Edeka-Filiale im brandenburgischen Kleinmachnow Ende letzten Jahres ein T-Shirt mit dem Spruch "Hart wie Stahl - zäh wie Leder" trugen, beschwerte sich ein Kunde. Das berichten die Potsdamer Neuen Nachrichten (PNN) unter Berufung auf den Tagesspiegel. Nach anderthalb Tagen wurde ihnen das Tragen der T-Shirts verboten.

Demnach hatten sich im Markt angestellte Metzger die T-Shirts mit dem Spruch im Internet bestellt. Wie ein Metzger sagte, sollte es ein Spaß mit Berufsbezug sein, denn weiter heißt es: "Das sind die deutschen Fleischzerleger."

Rede an die Hitlerjugend

Das Problem dabei ist, dass der Spruch auf einem bekannten Hitlerzitat basiert. Am 14. September 1935 hielt Adolf Hitler auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg eine Rede an die Hitlerjugend. Darin spricht er darüber, wie die deutsche Jugend zu sein habe: "Flink wie Windhunde, zähl wie Leder und hart wie Kruppstahl".