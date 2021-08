Frankfurt am Main vor 40 Minuten

Gravierende Mängel

Rewe-Lieferant: Erhebliche Hygienemängel bei Großmetzgerei

Lebensmittelkontrolleure haben gravierende hygienische Mängel in einer Großmetzgerei in Frankfurt festgestellt, die Rewe beliefert. In der Fabrik von Wilhelm Brandenburg wurde unter anderem Schimmel entdeckt.