Mehrere Supermärkte, Discounter und andere Händler melden seit Dienstagvormittag (24. Mai 2022) technische Störungen bei Kartenzahlungen an der Kasse. Das Problem trete derzeit deutschlandweit weit auf.

Bisher kam es beispielsweise in Filialen von Aldi, Edeka, Rewe, Netto, Rossmann und dm zu einer solchen Störung, als Kunden ihren Einkauf mit Karte bezahlen wollten.

Kartenzahlung in Supermärkten fällt wegen Störung aus

Die Supermarktkette Konsum hatte bereits am Dienstagmittag auf Facebook vor dem Ausfall gewarnt: "Achtung, ein wichtiger Hinweis für euch! Aufgrund einer deutschlandweiten Störung ist aktuell keine Kartenzahlung in unseren Märkten möglich." Davon betroffen seien sowohl EC- und Bankkarten als auch Kreditkarten. Zunächst hatte Focus Online darüber berichtet.

Das Problem liege nicht an den Karten selbst, sondern an den Lesegeräten, die die Daten nicht mehr weiterleiten können. Die verantwortlichen Softwareanbieter sollen bereits an einer Lösung arbeiten.

Laut dem Bundesverband deutscher Banken handle es sich dabei um ein bestimmtes Terminal des Herstellers Verifone, nämlich den Typ H5000. Dieser werde aber nur vereinzelt in Deutschland genutzt.

Auf dem Portal "allestörungen.de" hatten Visa-Kunden zudem gemeldet, dass ihre Karte sowohl beim Bezahlen an der Tankstelle als auch am Geldautomaten nicht funktioniert habe.

Vorab informieren, ob Störung vorliegt

Generell gilt: Kunden und Kundinnen sollten beim Einkauf auf entsprechende Hinweisschilder oder Durchsagen in Supermärkten achten oder das Personal direkt auf eine mögliche Störung ansprechen, falls sie nicht genügend Bargeld bei sich haben.

Anders als in Supermärkten und Discountern nehmen Tankstellen eventuell Pfandgegenstände an, bis die Kosten ausgeglichen werden können. Dazu zählen der Personalausweis, Führerschein oder die Krankenkassenkarte. Auch hier sollten sich Kunden vorab bei den Mitarbeitern erkundigen.

