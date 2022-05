Keine Kartenzahlung im bei Aldi, Edeka, Netto und Co.: Seit Tagen kann in vielen Supermärkten in Deutschland nicht mehr mit Karte gezahlt werden. Der Grund dafür ist eine Störung an bestimmten Bezahlterminals, wie der Zahlungsdienstleister Concardis am Freitag (27.05.2022) in Eschborn mitteilte. Seit Samstag (28.05.2022) ist klar: Die Ausfälle bei den Kartenzahlungen könnten noch Tage andauern. Auch am Sonntag (29.05.2022) war demnach noch keine abschließende Lösung in Sicht. Wie Focus Online exklusiv erfahren hat, haben die Discounter Aldi und Netto jetzt damit begonnen, die betroffenen Geräte auszutauschen.

Bisher kam es beispielsweise in Filialen von Aldi Nord, Norma, Edeka, Netto, Rossmann und dm zu Störungen, als Kunden ihren Einkauf mit Karte bezahlen wollten. Es ist wohl unklar, wie lange das Problem noch anhalten wird. Die Zahlungsdienstleister Payone und Concardis bestätigten, dass die Probleme andauern. Sie vertreiben Terminals und wickeln Zahlungen ab.

Kartenzahlung in Supermärkten fällt wegen Störung aus

Die Supermarktkette Konsum hatte bereits am Dienstagmittag auf Facebook vor dem Ausfall gewarnt: "Achtung, ein wichtiger Hinweis für euch! Aufgrund einer deutschlandweiten Störung ist aktuell keine Kartenzahlung in unseren Märkten möglich." Davon betroffen seien sowohl EC- und Bankkarten als auch Kreditkarten. Zunächst hatte Focus Online darüber berichtet.

Das Problem liege nicht an den Karten selbst, sondern an den Lesegeräten, die die Daten nicht mehr weiterleiten können. Zahlungsdienstleister und die verantwortlichen Softwareanbieter sollen bereits an einer Lösung arbeiten.

Laut dem Bundesverband deutscher Banken handle es sich dabei um ein bestimmtes Terminal des Herstellers Verifone, nämlich den Typ H5000. Dieser werde aber nur vereinzelt in Deutschland genutzt. Wie lange die Störung noch andauern wird, ist derzeit unklar. Ein Sprecher des Finanzdienstleisters Concardis wies darauf hin, dass die betroffenen Händler keinen eigenen Neustart der Kartenlesegeräte vornehmen sollen. Die Geräte sollten zudem weiter an Strom und Netzwerk angeschlossen bleiben, nur so könne der Hersteller das Problem lösen. Auf dem Portal "allestörungen.de" hatten Visa-Kunden zudem gemeldet, dass ihre Karte sowohl beim Bezahlen an der Tankstelle als auch am Geldautomaten nicht funktioniert habe.

Software-Update soll Störungsproblem lösen

Das US-Unternehmen Verifone äußerte sich erstmals im Verlauf des Donnerstags zu den Problemen und kündigte eine Lösung an. "Wir werden in Kürze ein Software-Update für unsere Kunden bereitstellen, um das Problem zu beheben, und werden unsere Kunden informieren, sobald dieses verfügbar ist", teilte ein Sprecher von Verifone-Deutschland mit.

Der Terminal-Typ H5000 wird den Angaben zufolge hauptsächlich in Deutschland eingesetzt. Man bedauere die Unannehmlichkeiten und arbeite mit höchster Priorität an der Behebung des Problems.

Ursache für die Störung ist laut Payone den ersten Erkenntnissen nach ein Zertifikatsfehler innerhalb bestimmter Versionen der von Verifone bereitgestellten Software. Der Zahlungsdienstleister erwartet nicht, dass das angekündigte Software-Update schnell umgesetzt werden kann, da - bisherigen Informationen zufolge - ein manueller Eingriff an den Terminals nötig ist. "Dieser komplexe Vorgang kann daher nicht ad hoc in der Fläche ausgeführt werden, sondern wird geraume Zeit in Anspruch nehmen", hieß es. Man wolle die Kunden hierbei unterstützen.

Aldi und Netto tauschen fehlerhafte Geräte aus

Wie Focus Online exklusiv erfahren haben will, hat Aldi Nord am Wochenende mit dem Austausch der EC-Kartenlesegeräte begonnen. In den kommenden Tagen sollen alle Geräte der betroffenen Filialen ausgetauscht werden. Damit soll eine EC-Kartenzahlung für Kund*innen bald wieder möglich sein Der Austausch der Geräte war bei Aldi Nord für das laufende Jahr laut focus Online sowieso geplant und wurde nun vorgezogen.

"Während für die vielen betroffenen Einzelhändler in Deutschland nach wie vor kein funktionierendes Update vom Hersteller der Kartenterminals in Sicht ist, hat Aldi Nord über das Wochenende eine eigene, einfache Lösung für seine Kunden organisiert", zitiert focus Online die Pressestelle. Kurzfristig sollen alle ausgefallenen Geräte des Typs H5000 durch ein neues Modell ersetzt werden.

Auch Netto Marken-Discount reagierte am Wochenende laut focus. Im gesamten Filialnetz sei die Kartenzahlung größtenteils wieder möglich.

Vorab informieren, ob Störung vorliegt

Generell gilt: Kunden und Kundinnen sollten beim Einkauf auf entsprechende Hinweisschilder oder Durchsagen in Supermärkten achten oder das Personal direkt auf eine mögliche Störung ansprechen, falls sie nicht genügend Bargeld bei sich haben.

Anders als in Supermärkten und Discountern nehmen Tankstellen eventuell Pfandgegenstände an, bis die Kosten ausgeglichen werden können. Dazu zählen der Personalausweis, Führerschein oder die Krankenkassenkarte. Auch hier sollten sich Kunden vorab bei den Mitarbeitern erkundigen.

Anbieter alternativer Zahlungsmethoden - wie beispielsweise per QR-Code - sehen sich durch den Vorfall gestärkt. Wie das Beratungsunternehmen ZIIB mitteilte, funktionieren QR-Systeme ganz ohne Terminal-Hardware. Daher könne man hierdurch Umsatzausfälle vermeiden.

