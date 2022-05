Lebensmittel werden teilweise knapp : Vor allem Speiseöl - Grund ist der Ukraine-Krieg

In Deutschland gibt es derzeit Lieferengpässe für diverse Lebensmittel und Rohstoffe. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Vor allem Speiseöl wird bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. knapp. Zum einen kaufen Hilfsorganisationen Produkte auf, zum anderen neigen die Menschen zu Panik und diese mündet nicht selten in Hamsterkäufen. Einige schwarze Schafe versuchen nun im Internet Profit aus der Angst der Menschen zu schlagen. Krasse "Angebote" bei Amazon und eBay Kleinanzeigen sollen Online-Shopper dazu bewegen, Sonnenblumenöl zu unfassbaren Preisen zu kaufen. Teilweise wird ein Liter des Speiseöls für 45 Euro angeboten. Aber wer kauft hier tatsächlich?

In den Sozialen Medien werden die krassen Angebote vermehrt geteilt und sorgen für Empörung bei den Usern. Hier werde aus der "Dummheit" mancher Menschen Profit geschlagen, heißt es beispielsweise. Ein Twitter-Nutzer hat die hochpreisigen Anzeigen im Internet auf seinem Profil geteilt.

Weniger mit der "Dummheit" als vielmehr mit der Angst von einigen Menschen wird hier aber eigentlich gespielt. Ein anderer Twitter-User schreibt deshalb: "Eine Schande für eBay, solch ein asoziales Verhalten zu unterstützen + noch daran zu verdienen. Zumal es nicht das erste Mal ist. Erinnere an Toilettenpapier, Mehl und Hefe."

Auch bei Amazon ist Vorsicht geboten: Es gibt auch hier schwarze Schafe unter den Anbieter. Teilweise wird hier für 15 Liter Sonnenblumenöl 140 Euro verlangt.

Bei Aldi, Lidl und Co.: Es gibt noch Sonnenblumenöl - das musst du wissen

Wer sein Öl also lieber zu normalen, wenn auch etwas teureren Preisen als noch vor einigen Wochen, kaufen möchte, der sollte sich am besten nochmal im Supermarkt seiner Wahl genauer umsehen. Denn die meisten Läden haben noch Öl - nur vielleicht andere Sorten als gewohnt.

In den Bio-Regalen finden sich außerdem auch noch oft ausreichend Flaschen Sonnenblumenöl - die mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch wesentlich billiger sind als das, was derzeit im Netz geboten wird.

