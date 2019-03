Einführung von E-Scootern: Wie sehen die neuen Regeln aus?

Kleine Tretroller mit Elektromotor sollen schon bald auch in Deutschland unterwegs sein dürfen - der FDP aber gehen die geplanten Regelungen der Bundesregierung nicht weit genug. Die Bundestagsfraktion fordert in einem Antrag unter anderem, bei Elektrokleinstfahrzeugen die vorgesehene Versicherungspflicht abzuschaffen. In Bamberg werden die E-Scooter bereits getestet.

Ausgewogene Lösung

FDP-Fraktionsvize Frank Sitta warb am Freitag für mehr Offenheit bei der individuellen Mobilität. Die bisherigen Vorschläge von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seien zu bürokratisch. Steffen Bilger, parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium, dagegen sprach im Bundestag von einer ausgewogenen Lösung zwischen individueller Mobilität und Sicherheitsbedenken. Um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, müssten die Menschen unkomplizierter vom Büro zur U-Bahn oder Busstation kommen. Die FDP schlägt eine Klassifizierung der E-Kleinstfahrzeuge vor: eine Freizeit- Pendler- und Sportlerklasse, mit unterschiedlich strengen Vorgaben.

Das Verkehrsressort hatte Ende Februar einen Verordnungsentwurf zur Zulassung von E-Scootern vorgelegt. Dieser liegt nun zur Prüfung bei der EU-Kommission. Angestrebt wird, dass die nötigen Vorschriften noch im Frühjahr in Kraft treten.

E-Tretroller, die zwischen 12 und 20 Kilometer pro Stunde schnell sind, sollen demnach auf Radwegen oder Radfahrstreifen fahren. Nur wenn diese fehlen, darf die Fahrbahn genutzt werden. Langsamere Roller, die weniger als 12 Kilometer pro Stunde erreichen, sollen auf Gehwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen unterwegs sein - gibt es diese nicht, ist nur innerorts notfalls auch die Fahrbahn möglich. Je nach technisch möglichem Tempo soll die Benutzung von E-Scootern schon für Jugendliche ab 12 oder 14 Jahren möglich sein.

Keine Helmpflicht

Eine Helmpflicht oder eine Mofa-Prüfbescheinigung sind nicht geplant. Vorgesehen sind aber eine Versicherungspflicht und ein entsprechender Versicherungsaufkleber. Die kleinen E-Fahrzeuge sollen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden dürfen. Das Ministerium bereitet außerdem eine Rechtsgrundlage für kleine Elektrogeräte ohne Lenkstange wie Hoverboards vor.