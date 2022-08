Duisburg vor 1 Stunde

Laufende Ermittlungen

"Wer ist der tote Mann im Abstellraum?": Leichenfund in Klinik stellt Polizei vor Rätsel

In einem Krankenhaus in Duisburg machte eine Mitarbeiterin eine erschreckende Entdeckung: Ein toter Mann lag in einer Abstellkammer. Sowohl die Todesursache als auch seine Identität werfen nun Fragen auf. Daher wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.