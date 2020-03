"Dürrejahr" und über 30 Grad im Frühling? Meteorologen befürchten Sommertemperaturen schon im März

Auf den Schnee haben wir in diesem Winter vergeblich gewartet. Meteorologen erwarten auch einen warmen Frühling mit einer deutlich zu hohen Temperaturkurve: In den neusten Wettertrends ist von extremen Plusgraden die Rede.

Extreme Wetter-Prognose: Steht ein Dürrejahr 2020 bevor?

Auf den wärmsten Winter seit 1881 könnte also nun also einer der wärmsten Aprilmonate aller Zeiten folgen. Bisher war das Frühjahr 2020 überwiegend warm und trocken. Ein amerikanisches Wettermodell des Wetterdienstes "National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)" betrachtet nun die Folgemonate und offenbart, dass es wohl noch wärmer wird: Der Frühlingsmonat März soll im Mittel wohl drei bis vier Grad wärmer sein als üblich. Problematisch außerdem: Die Niederschläge sollen ebenfalls zurückgehen. Hohe Temperaturen und wenig Regen könnte extreme Folgen für die Deutschland und ganz Europa haben.