Update vom 20.12.2019: Dresdner erhält Drohungen wegen Hinweis auf rassistischen Busfahrer

Der junge Mann, der ein in einem Dresdner Linienbus aufgehängtes ausländerfeindliches Schild über Twitter veröffentlicht hatte, wird in sozialen Netzwerken bedroht. Dies berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag (19. Dezember 2019).

Demnach wurde der Dresdner auf Twitter unter anderem als "Denunziant" beschimpft. Zuerst hatte der Fernsehsender RTL über die Drohungen berichtet. Demzufolge kursiert auch der Satz "Wir kriegen raus, wo du wohnst".

Ein Fahrer des öffentlichen Nahverkehrs hatte einen Zettel mit dem Satz "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer" ins Busfenster geklebt. Davon hatte der junge Mann am Montag ein Foto auf Twitter veröffentlicht.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe reagierten umgehend auf den Vorfall. Der Fahrer dürfe künftig nicht mehr auf den Linien der Dresdener Verkehrsbetriebe (DVB) tätig sein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Erstmeldung vom 17.12.2019: "Deutscher Fahrer" provoziert mit Busaushang in Frakturschrift

Am Montag (16. Dezember 2019) hat ein Busfahrer in Dresden für reichlich Zündstoff gesorgt: Der Mann hatte an einer Fensterscheibe seines Busses ein Schild mit einer politischen Provokation angebracht.

Auf dem angeklebten Zettel stand in Frakturschrift: "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer." "Deutscher" war hierbei großgeschrieben, was nach der deutschen Rechtschreibung verkehrt ist.

Der Mann soll den Bus der Linie 90 von Dresden-Löbtau nach Dresden-Gompitz gelenkt haben. Ein Fahrgast hatte den Spruch am Montagmorgen entdeckt, den Zettel fotografiert und den Verkehrsbetrieben gemeldet.