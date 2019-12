Dresdner Busfahrer sorgt mit Schild für Eklat - die Aktion hat nun Folgen für ihn

Am Montag (16- Dezember 2019) hat ein Busfahrer in Dresden für reichlich Zündstoff gesorgt: Der Mann hatte an einer Fensterscheibe seines Busses ein Schild mit einer politischen Provokation angebracht.

Dresden: "Deutscher Fahrer" provoziert mit Busaushang in Frakturschrift

Auf dem angeklebten Zettel stand in Frakturschrift: "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer." "Deutscher" war hierbei großgeschrieben, was nach der deutschen Rechtschreibung verkehrt ist.

Der Mann soll den Bus der Linie 90 von Dresden-Löbtau nach Dresden-Gompitz gelenkt haben. Ein Fahrgast hatte den Spruch am Montagmorgen entdeckt, den Zettel fotografiert und den Verkehrsbetrieben gemeldet.