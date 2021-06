Nach dem Tod eines an Covid-19 erkrankten jungen Indien-Rückkehrers in Dresden hat das Gesundheitsamt für alle Bewohner eines Hochhauses Quarantäne angeordnet. Es handelt sich um ein Studentenwohnheim in der Hildebrandstraße, das laut Sächsischer Zeitung 15 Geschosse hat.

Hintergrund sei der schnelle Krankheitsverlauf des Mannes, dessen Gesundheit sich nach zunächst gutem Allgemeinzustand rapide verschlechtert habe, teilte die Stadt Dresden am Donnerstagabend (3. Juni 2021) mit.

Student stirbt nach Indien-Rückkehr an Covid-19: Zustand verschlechterte sich schnell

Er war zuvor aus Indien zurückgekehrt und hatte keine erkennbaren Vorerkrankungen. Es bestehe der begründete Verdacht, dass die Infektion auf eine Virusvariante zurückzuführen sei. Wie alt der Mann war, wurde seitens der Stadt zunächst nicht mitgeteilt. Nach Informationen der Bild soll es sich bei dem Toten um einen 30-jährigen Studenten aus Indien handeln.

Er sei nach seiner Einreise positiv getestet worden, habe aber keinerlei Covid-Symptome gezeigt. Binnen 24 Stunden habe sich sein Zustand jedoch so rapide verschlechtert, dass er am Donnerstag verstarb.

Um Infektionsketten aufzudecken und zu unterbrechen, sollen am Freitag alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses verpflichtend auf Corona getestet werden. Sie stehen mindestens bis einschließlich Dienstag (8. Juni) unter Quarantäne. Bis dahin seien die Corona-Tests ausgewertet und auf mögliche Virusvarianten untersucht worden, heißt es zur Begründung von der Stadt. Wie viele Menschen von der Quarantäne betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

Polizei kontrolliert Zugänge zu Studentenwohnheim

Wie die Stadt Dresden am Freitag (4. Juni 2021) weiter informierte, seien nun die Testungen in dem betroffenen Wohnheim angelaufen. Bewohnerinnen und Bewohner dürfen das Gebäude bis Dienstag nicht verlassen. Der Zu- und Ausgang werde durch die Polizei kontrolliert. Parallel zur Testung organisiert das Brand- und Katastrophenschutzamt die Versorgung der Bewohner mit Grundnahrungsmitteln. Die Stadt bitte darum, den Bereich um das Wohnheim weiträumig zu meiden, um die "Ermittlungsarbeit vor Ort" nicht zu behindern.

In dem Studentenwohnheim, das südlich der Dresdner Altstadt in der Nähe des Zoos liegt, leben laut seiner Website Studenten aus über zwanzig verschiedenen Nationen. Zur Verfügung stehen Einzimmerwohnungen ebenso wie WGs für fünf Personen. Laut Sächsischer Zeitung sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bisher 13 Fälle mit der indischen Variante, die seit neuestem Delta-Variante genannt wird, bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach davor gewarnt, dass die indische Corona-Mutante bald nach Deutschland komme und schwere Verläufe für Ungeimpfte zunehmen könnten.

