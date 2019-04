Drastisches Wohlstandsgefälle in Deutschland: Das sind die Gewinner und Verlierer in Franken

Das durchschnittliche verfügbare Einkommen der Privathaushalte in Deutschland fällt je nach Region höchst unterschiedlich aus. So standen 2016 im Landkreis Starnberg bei München pro Person und Jahr im Schnitt 34.987 Euro zur Verfügung, wie eine am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlichte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Das war mehr als doppelt so viel wie in Gelsenkirchen, wo das Pro-Kopf-Einkommen bei 16.203 Euro lag. Neben dem Einkommen ist auch das Gehalt interessant: inFranken.de hat ausgewertet, wo man in Franken am meisten Geld verdienen kann.

Auch beim Einkommen gibt es in Franken einige Auffälligkeiten: So fiel das Durchschnittseinkommen in fünf Kreisen sogar - und zwar gegen den deutschlandweiten Trend. In anderen Gebieten stieg das Einkommen hingegen stark. Besonders die fränkischen Städte wurden gebeutelt: In den Städten Bamberg (-2,1%), Ansbach (-6,3%), Fürth (-1,9%) und Nürnberg (-3,5%) fiel das Einkommen in den letzten Jahren. Auch im Landkreis Hof fiel das Einkommen inflationsbereinigt um 1,6 Prozent.

Glück und Leid oft nah beieinander

Dabei liegen Glück und Leid oft nah beieinander: Während die Städte Bamberg und Ansbach zu den großen Verlieren in Deutschland gehören, stieg das Durchschnittseinkommen in den zugehörigen Landkreisen stark: In Bamberg um 23,4 Prozent, in Ansbach um 23,1 Prozent. Das höchste Durchschnittseinkommen Frankens findet sich übrigens in Schwabach: 25.418 Euro hatten die Menschen dort im Jahr 2016 zur Verfügung. In der Stadt Hof waren es fast 5500 Euro weniger: 19957 Euro hatten die Menschen dort zur Verfügung.

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Böckler-Stitung wertete den Angaben zufolge die Einkommensdaten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder für alle 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte aus. Als verfügbares Einkommen eines privaten Haushaltes gilt das Einkommen nach Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers, das für den Konsum verwendet oder gespart werden kann.

Kreis Einkommen 2016 Zuwachs Bamberg 21031 -2,1 Bayreuth 20905 3,9 Coburg 23911 7,4 Hof 19957 3,4 Bamberg, Landkreis 22646 23,4 Bayreuth, Landkreis 21512 19,7 Coburg, Landkreis 25069 12,4 Forchheim, Landkreis 23187 12,1 Hof, Landkreis 21358 -1,6 Kronach, Landkreis 22102 8,5 Kulmbach, Landkreis 22462 11,0 Lichtenfels, Landkreis 21156 7,1 Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Landkreis 22111 18,7 Ansbach 20737 -6,3 Erlangen 23528 1,3 Fürth 23061 -1,9 Nürnberg 21785 -3,5 Schwabach 25418 7,8 Ansbach, Landkreis 22629 23,1 Erlangen-Höchstadt, Landkreis 25135 3,5 Fürth, Landkreis 24337 5,4 Nürnberger Land, Landkreis 24993 3,4 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Landkreis 22380 20,8 Roth, Landkreis 23592 12,7 Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis 22044 14,3 Aschaffenburg 23918 9,3 Schweinfurt 21088 3,9 Würzburg 23380 5,6 Aschaffenburg, Landkreis 23756 10,0 Bad Kissingen, Landkreis 21738 17,0 Rhön-Grabfeld, Landkreis 21543 19,1 Haßberge, Landkreis 21147 16,5 Kitzingen, Landkreis 23748 21,7 Miltenberg, Landkreis 22544 10,5 Main-Spessart, Landkreis 22524 14,5 Schweinfurt, Landkreis 21896 16,1 Würzburg, Landkreis 22762 18,0

Armut im Ruhrgebiet und in Ostdeutschland

Nach Spitzenreiter Starnberg liegen Heilbronn und der Hochtaunuskreis mit durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von mehr als 30.000 Euro auf dem zweiten und dritten Platz. Weniger als 17.000 Euro pro Kopf und Jahr weist neben Gelsenkirchen nur noch Duisburg mit 16.881 Euro auf.

Unter der Marke von 20.000 Euro liegen laut Studie auch weitere Teile des Ruhrgebiets, des Saarlandes, von Niedersachsen und auch zahlreiche ostdeutsche Kreise und Städte wie Leipzig, Frankfurt an der Oder, Brandenburg an der Havel, Rostock und der Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Generell seien die verfügbaren Einkommen nach Abzug der Preissteigerung zwischen 2000 und 2018 im deutschen Durchschnitt um 12,3 Prozent gestiegen, hieß es. Dabei seien die Zuwächse in den ostdeutschen Bundesländern etwas höher gewesen als im Westen, bei einem deutlich niedrigeren Ausgangsniveau.

Heilbronn stellt Rekord auf

Den bundesweit stärksten Anstieg gab es in Heilbronn, wo das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen seit der Jahrtausendwende real um 43 Prozent zulegte. Das führen die Wissenschaftler vor allem darauf zurück, dass in der Kommune mehrere sehr reiche Einzelpersonen gemeldet sind, darunter Milliardär und Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz.

Gegen den Trend zurückgegangen ist das verfügbare Einkommen dagegen in 33 Kreisen und Städten, darunter in Offenbach am Main, Bremerhaven, Essen, Baden-Baden und Ansbach.rowa/mit dpa,epd