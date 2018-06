"dm"-Filiale verbietet Hunde vor dem Laden anzubinden: Tierfreundlich oder kleinkariert?

Drogerie-Filiale mit Anleinverbot:

"Liebe Kunden, wir möchten Sie bitten die Hunde bei den Temperaturen bei uns vorne IM Markt anzubinden. Ein Wassernapf steht bereit. Vielen Dank, Ihr dm-Team."

Die Lösung der "dm"-Filiale bietet hierbei einen guten Kompromiss: Die Vierbeiner verweilen im Eingangsbereich des klimatisierten Ladens und haben dort die Möglichkeit etwas zu trinken.



User reagieren unterschiedlich

Die Meinungen zum "dm"-Aushang gehen im Netz auseinander: Breite Zustimmung finden beispielsweise Facebook-Kommentare wie "Beispielhaft und zur Nachahmung empfohlen" oder "Das sind alles gute Seelen und keine A***, danke an alle dm-Mitarbeiter."



Jedoch gefällt dies nicht allen Nutzern. Beispielsweise schreibt ein User "Gute Idee, aber noch besser wäre es, die Hunde beim Einkaufen daheim zu lassen."



Eine andere Nutzerin meint: "Vom Prinzip eine tolle Idee, nur der Wassernapf für alle stört mich schon bei einigen Tierärzten, Futterhaus usw. Wie schnell können Krankheiten übertragen werden!"



Dennoch ist der breite Tenor der Nutzer, dass dies eine lobenswerte Aktion der Drogerie-Filiale ist.

Eine Berliner Filiale der Drogeriekette "dm" hat ein Herz für Vierbeiner. An der Scheibe des Marktes klafft ein Schreiben, dass es verbietet Hunde bei sommerlichen Temperaturen vor der Drogerie anzuleinen.ist auf dem Aushang zu lesen.Bei hohen Temperaturen leiden die Hunde sehr, wenn sie vor dem Drogeriemarkt in der brühenden Hitze angeleint werden. Jedoch ist die Angelegenheit nicht derartig eindeutig, wie sie scheint. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft , ist es aus hygienischen Gründen untersagt, Tiere in Lebensmittelbetrieben mitzuführen.