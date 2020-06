DLRG befürchtet mehr Badetote im Sommer 2020

Die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft-Gesellschaft befürchtet in diesem Sommer mehr Badetote als in den vergangenen Jahren. DLRG-Sprecher Achim Wiese sagte der Deutschen Presse-Agentur, " insgesamt haben wir Angst davor, dass die Schwimmfertigkeit noch weiter nachlässt."

Neben den bekannten Problemen, wie der sinkenden Zahl an Schwimmbädern und langen Wartezeiten komme in diesem Jahr zudem auch noch die Corona-Pandemie, erklärt Wiese. Das bedeutet Schwimmbäder waren viele Wochen geschlossen, in denen keine Schwimmkurse stattfinden konnten. Menschen müssen daher nun noch länger auf einen Kurs warten.

