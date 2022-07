Die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verringert die Warmwasserversorgung in 600 Wohnungen und stellt zudem die Heizungen bis September aus - diese Entscheidung trifft auf unterschiedliche Meinungen.

Update vom 05.08.2022, 21 Uhr: Vorgehen wird scharf kritisiert - "geht gar nicht"

Der Deutsche Mieterbund wies laut Deutscher Presse-Agentur am Dienstag (5. Juli) darauf hin, dass fehlendes warmes Wasser ein Grund für eine Mietminderung sei. "Das Vorgehen der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde geht gar nicht. Die vertragliche Situation ist eindeutig: Der Vermieter muss rund um die Uhr warmes Wasser zur Verfügung stellen", sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, der Funke-Mediengruppe.

Durch den Wassermangel könne die Miete der 600 Wohnungen nun um rund 10 Prozent gemindert werden. Das wäre zwar im Sinne der Mieter, aber nicht der Wohnungsgenossenschaft. "Es ist nicht die Aufgabe des Vermieters, den Mieter zum Energiesparen zu zwingen", erinnerte Siebenkotten. Man hätte vor der Durchsetzung dieses Vorhabens alle Mieter individuell um ihre Zustimmung bitten müssen. Einseitig einen Aushang aufzuhängen, reiche nicht aus.

"Für Menschen, die kleine Kinder haben oder in Schichten arbeiten, ist diese aufgezwungene Sparmaßnahme eine echte Zumutung. In jedem Fall stellt sie eine Bevormundung, einen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht und somit einen groben Mietmangel dar", sagte die sächsische Linke-Chefin Susanne Schaper.

"Es geht nicht darum, die Mieter zu ärgern, sondern sich auf das einzustellen, was wir im nächsten Jahr vielleicht sonst nicht mehr bezahlen können", sagte Vorstand Falk Kühn-Meisegeier am Montag (4. Juli) der Deutschen Presse-Agentur. Die Einschränkungen sollen als Energiespar-Maßnahme und somit für Genossenschaft und Mieter auch als Spar-Maßnahme dienen.

Genossenschaft will bezahlbare Wohnungen anbieten

"Wir wollen, dass Mieter gut durch diese Krise kommen. Das Leben ist so schon teuer genug", sagt Kühn-Meisegeier und begründet weiter, "bei uns wohnen keine Einkommensmillionäre. Die Leute müssen einfach die Preisspirale bewältigen können." Bereits im April 2022 musste die Wohnungsgenossenschaft die Vorauszahlung für die Betriebskosten zahlen und die belief sich nicht auf die gewohnten 100.000 Euro, sondern aufgrund der gestiegenen Preise auf 400.000 Euro. Auch der Chef der Bundesnetzagentur zeigte sich beunruhigt.

Was sich für einige gewiss unverschämt anhört und in den sozialen Medien harsch kritisiert wird, treffe scheinbar bei den Mietern auf Verständnis. Das Wasser sei zu den Hauptnutzungszeiten verfügbar: am Morgen, am Mittag und am Abend. Die Bildzeitung, die über genauere Informationen zu den Zeiten verfügt, berichtet folgendes: Warm Wasser könne nur noch zwischen 4 Uhr und 8 Uhr, 11 Uhr und 13 Uhr sowie 17 Uhr (Wochenende ab 16Uhr) und 21 Uhr genutzt werden. In der Nacht und in den Zeitspannen dazwischen werde kaltes Wasser aus der Leitung kommen.

mit dpa