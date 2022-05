Bei einem Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht auf Sonntag (29. Mai 2022) eine junge Frau ums Leben gekommen. "Eine 18-jährige Angestellte eines Fahrgeschäftes geriet zwischen den Boden und das Fahrgeschäft, als dieses in Fahrt war", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach starb die Frau kurz nach dem Unfall im Krankenhaus. Weitere Informationen wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht herausgeben. Absprachen mit der Staatsanwaltschaft seien nötig, sagte ein Polizeisprecher. Laut Informationen der Bild-Zeitung soll es sich bei dem Fahrgeschäft um ein Karussell handeln.

Angestellte bei Unfall in Fahrgeschäft tödlich verletzt

Zuvor hatte die Ostfriesen-Zeitung über den Unfall berichtet. Das Fahrgeschäft wurde kurz nach dem Unfall abgebaut. Das Matjesfest läuft seit vergangenem Donnerstag und war bis zu diesem Sonntag geplant. Damit feiert die Seehafenstadt die Heringsspeise, die an Dutzenden Ständen angeboten wird.

"Die 31. Emder Matjestage sollten ein beschwingtes und freudiges Fest nach der Phase der Pandemie werden. Über der Veranstaltung liegt nunmehr der dunkle Schatten der Trauer, ob dieses Unfalls", schrieb Tim Kruithoff, Oberbürgermeister von Emden, nach dem tragischen Betriebsunfall.

Auf der Homepage der Stadt heißt es weiter: "Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt der Familie der Verstorbenen und allen, die sie lieb haben. Dieses Leid ist unvorstellbar und macht mich sprachlos. In Gedanken und Anteilnahme beziehe ich auch die Betreiber des Fahrgeschäftes, alle Schaustellerfamilien und die Veranstalter mit ein, für die dieses tragische Unglück ein schwerer Schlag ist."

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen: Toter Mann auf offener Straße gefunden - Nachbarn machen schlimme Entdeckung

red/dpa