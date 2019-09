Die Kritik an SUVs ist grotesk und lenkt von den wahren Problemen ab

Die Diskussion um SUVs nimmt teilweise groteske Züge an. Die Vehemenz und Häufigkeit, in der die Sportgeländewagen in den letzten Tagen und Wochen kritisiert werden, kann tatsächlich verstörend wirken. Man könnte den Eindruck gewinnen, SUVs seien alleine Schuld an dem Klimawandel und Tausenden Verkehrstoten in Deutschland.

Das ist natürlich Quatsch. Insofern haben all jene Recht, die eine Versachlichung der Diskussion fordern. SUV ist nicht gleich SUV - und nicht jeder SUV-Fahrer ist gleich ein rücksichtsloser Straßen-Rambo.

In den falschen Händen wird jedes Auto zur Waffe

Einen Beleg, dass die Boliden wirklich an mehr schweren Unfällen beteiligt sind, als andere Arten von Kraftfahrzeugen, lässt sich in den Unfallstatistiken nicht so ohne weiteres finden. Im Gegenteil: Die Automobilindustrie wirbt ja gerade damit, dass SUVs den Fahrern größere Sicherheit versprechen.

Der Hintergrund: "Verbotskultur" und "Tugendterror" - gibt es in Deutschland eine neue Lust am Verbot