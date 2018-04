Die Gartensaison ist eröffnet: Mehr Spaß im Garten mit Mega-Hängematte, Spielen, Grill & Co.

Wikingerschach





Hasbro Super Soaker -DartFire und Wasserpistole





TAINO® Gasgrill BBQ Grill-Wagen





Songmics Mehrpersonen-Hängematte





Bestway Fast Set Pool





Sandkasten mit Dach



* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit * gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision von Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit * gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision von Amazon . Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

Der Sommer ist im Anmarsch. Die Abende werden wieder länger, der Grill wird ausgepackt und die ganze Familie genießt das schöne Wetter. Damit auch jeder im Sommer auf seine Kosten kommt, haben wir eine Liste mit Dingen zusammengestellt, die jeden Garten bereichern werden.Im deutschen Sprachraum ist das Spiel auch als Kubb bekannt. Bei diesem Spiel treten zwei Teams gegeneinander an. Das Spielfeld wird mit Grenzstöckchen eingegrenzt. Auf jeder Seite werden je fünf Klötzchen, auch Kubbs genannt, aufgebaut, die von der gegnerischen Mannschaft mit einem der runden Wurfhölzern umgeworfen werden müssen. Der König steht in der Mitte des Spielfeldes. Sobald eine Mannschaft es geschafft hat alle Kubbs im Feld des Gegners umzuwerfen, darf sie versuchen den König umzuschmeißen. Sollte eine Team den König vorher umschmeißen haben sie verloren.Mit diesem Spielzeug kann jedes Kind überzeugt werden dem Computer eine Weil den Rücken zu kehren und in den Garten zu gehen. Diese ganz besondere Wasserpistole kann sowohl mit Darts als auch mit Wasser schießen. Die Pistole kann mit Wasser bis zu 11,5 Meter schießen und fasst 1,1 Liter. Durch ein einfaches Hin- und Herbewegen des Pumpkolbens an der Unterseite, kommt aus dem unteren Lauf das Wasser herausgeschossen. Sollte es mal zu Kalt für eine Wasserschlacht sein, können die Kinder sich immer noch mit den Darts jagen.Mit dem Grill, dessen Set eine Wetterschutzhaube und einen Druckminderer beinhaltet, kann jeder sofort mit dem Grillen beginnen. Die vier Hauptbrenner aus Edelstahl sind alle stufenlos regelbar. Durch eine Piezozündung kann der grill angeschlagen werden und die Temperaturanzeige ist im Deckel integriert. Damit der Grillchef nicht die ganze Zeit hin- und herlaufen muss, verfügt der Grill über seitliche Tische, die genügend Platz für Grillgut bieten. Der BBQ-Grill durch seine emaillierten Grillroste und einer herausnehmbaren Fettauffangwanne leicht zu reinigen.Wer entspannt nicht gerne bei Sonnenschein mit einem guten Buch in der Hängematte. Diese Hängematte ist bis zu 300 Kilo belastbar und bietet bei 310 mal 150 Zentimeter für mehrere Personen Platz. Die Hängematte besteht aus einem atmungsaktiven Material. Sie ist leicht zu pflegen und kann jederzeit bei Handwäsche mit 30 Grad Grad gewaschen werden. Die Matte ist schnell auf- und abgebaut und sowohl auf einem Campingplatz als auch im Garten oder Balkon einsetzbar.Um sich bei der Hitze zwischendurch etwas Abkühlung zu verschaffen, ist dieser Pool perfekt. Er ist rund, mit einem Durchmesser von 305 Zentimetern und einer Höhe von 76 Zentimetern. Wenn man den "Fast Set Pool" zu 80 Prozent füllt hat er eine Wasserkapazität von 3.638 Litern. Das dreilagige Material macht den Pool sehr robust. Der "Fast Set Pool" ist extrem leicht aufzubauen. Der Luftring muss auf einer ebenen Fläche aufgeblasen werden und dann kann auch schon das Wasser eingefüllt werden. Der Pool braucht auch keine Verstärkungen mehr, er erhält automatische seine Formstabilität.Im Sand spielen und Sandburgen bauen bringt einen in Urlaubsstimmung. Die kleinen Familienmitglieder sollten diesen Spaß auch fernab vom Strand haben können. Dieser Sandkasten ist 120 mal 120 Zentimeter groß und hat ein weiß-rotes Dach. Das Dach kann man als Abdeckung benutzen, was verhindert, dass Unkraut reinfliegt oder Katzen darin ihr Geschäft verrichten. Um den Kaste komplett zu füllen sind etwa acht Pakete mit Sand nötig.