Kostenlose Muttertagssprüche für WhatsApp: Am heutigen Sonntag (8. Mai 2022) ist Muttertag. Der Tag, an dem jedes Kind seiner Mutter zeigen sollte, wie wichtig sie einem ist. Natürlich sollte das viel öfter geschehen, aber manchmal gehen solche Worte in der ganzen Hektik unter. Dabei freut sich jede Mama, wenn wir ihr dafür danken, dass sie uns großgezogen hat und sie immer für uns da ist.

Unsere Mütter freuen sich natürlich über Blumen oder Schokolade per Post, aber auch über einen lieben Gruß über das Smartphone umso mehr. Mit dem Messenger WhatsApp ist das problemlos möglich. Wir haben die liebsten WhatsApp-Sprüche zum Muttertag für Sie gesammelt.

Muttertag 2020: Die besten WhatsApp-Sprüche

"Eine Mama kann vieles ersetzen. Aber niemand kann eine Mama ersetzen."

"An einem Tag in jedem Jahr wird mir immer wieder klar, dass ich dir viel zu selten sage, wie gern ich dich als Mama habe."

"Wenn ich dich brauche, bist du hier, deine Liebe schenkst du mir! Deine Tipps sind wunderbar, Mutter ist die beste, das ist klar!"

"Bügeln, kochen, waschen, putzen - den Tag heute sollst du anders nutzen. Lass' doch mal die Arbeit sein und genieß' den Tag allein!"

"Egal was ist, egal was war, du warst immer für mich da! Und wenn wir uns auch manchmal zanken, wollte ich mich für alles, was du tust, bedanken!"

"Es gibt so viele Mütter auf der Erde hier - doch eine ist die beste und die gehört mir! Alles Gute zum Muttertag!"

"Der Muttertag ist ein besonderer Tag: Hier wird die Mutter zum Helden erklärt, weil sie sich hat wieder ein Jahr bewährt. Alles Gute zum Muttertag!"

"Für die Unterstützung in schweren Tagen, wollte ich dir mal 'Danke' sagen."

"Dir gebührt nicht nur ein Tag im Jahr - du solltest 365 Tage im Jahr gefeiert werden, Mama."

"Mutti mach weiter so, denn du machst mich einfach froh. Stets ehrlich und liebevoll, denn du bist einfach toll!"

"Liebe Mama, ich hoff' du weißt, dass ich dich sehr schätze und mag - und das nicht nur am Muttertag."

Auch wenn die Muttertags-Grüße per WhatsApp kommen und nicht persönlich überbracht werden - Hauptsache sie kommen von Herzen!

Vorschaubild: © Helmut Fohringer/APA/dpa