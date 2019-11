Die beliebtesten Vornamen 2020: So nennen Eltern ihre Babys im nächsten Jahr - eine Prognose

Namensrankings auch von der Gesellschaft für deutsche Sprache

Auch die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) wertet jedes Jahr mehr als eine halbe Million Einzelnamen aus. Mit Daten von rund 700 Standesämtern in Deutschland kommen so jedes Jahr Hitlisten der beliebtesten Vornamen zustande. Im Jahr 2018 führt demnach "Marie" die Top 10 der Mädchennamen an. "Paul" war der beliebteste Name bei den Jungen. Die gesamte Top 10 - inklusive Veränderungen zum Vorjahr - lesen Sie hier.

Die GfdS wird unter anderem regelmäßig von den Standesämtern um Rat gebeten, wenn Eltern ungewöhnliche Namen für ihre Kinder eintragen lassen wollen. Dabei geht es allerdings viel weniger um Geschmack, als vielmehr, ob es historische Belege für den Wunschnamen gibt.

In der Vergangenheit haben in Deutschland einige Eltern schon versucht, ihren Kindern die skurrilsten Namen zu geben. Doch auch wenn es keine spezifische Namensverbotsliste gibt, müssen sich werdende Eltern an gewisse Regeln halten. Dazu gibt es drei Faktoren, auf die bei der Namensgebung ganz besonders geschaut wird.

Sind das die ungewöhnlichsten Namen aller Zeiten?

So manch ungewöhnlicher Name hat es aber dann doch geschafft. Und so könnte es durchaus passieren, dass Ihnen irgendwann mal eine "Pepsi-Carola" oder ein "Blaubeer" begegnet. Im Gegensatz zu "Störenfried" : Dieser Wunschname wurde vom Standesamt beispielsweise nicht genehmigt.

Übrigens: Auch wer sein Kind in der heutigen Zeit "Adolf" nennen will, muss sich nach einem neuen Namen umschauen. Aufgrund der allgemein negativen Assoziation wird dieser Name in Deutschland nicht genehmigt.