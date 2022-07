Der Deutsche Fußball-Bund hat mit einem peinlichen Fehler den Zorn vieler Fans erregt: Am Sonntag, dem 17. Juli postete der offizielle Twitter-Account der Fußball-Nationalmannschaft der Männer zum Gedenken an den 20. Todestag der Spieler-Legende Fritz Walter. Dumm nur: Der Todestag des Weltmeisters von 1954 war am 17. Juni 2002 und nicht am 17. Juli 2002.

An Kritik an dem inzwischen gelöschten Post mangelt es nicht - Fans fanden den Fauxpas "peinlich und respektlos".

Fritz Walter: Weltmeister und Fußball-Legende - Todestag war der 17. Juni 2002

„Heute vor 20 Jahren ist Fritz Walter, Weltmeister von 1954, von uns gegangen. Wir denken an dich und werden dich nie vergessen, Fritz!“ - da war in dem Tweet am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr zu lesen. Der Twitter-Account "Die Mannschaft", die über 3,2 Millionen Follower hat, löschte den Post, als der Fehler kritisiert wurde.

Der Todestag von Fritz Walter war nämlich am 17. Juni 2002. Damals stand die deutsche Nationalmannschaft der Männer kurz vor dem Viertelfinale der Fußball-WM in Südkorea und Japan. Vier Tage nach dem Tod des damals 81-jährigen Fritz Walter lief die Deutsche Nationalmannschaft mit einem Trauerflor am Arm gegen die USA im Viertelfinale auf. Im Finale musste sich Deutschland damals Brasilien mit 0:2 geschlagen geben und wurde WM-Zweiter.

Ein Fan hängte ein Posting des FC Kaiserslautern an, um zu zeigen, wie man es richtig macht. Der Verein hatte richtigerweise am 17. Juni an den Todestag von Fritz Walter gedacht. Nach diesem ist das Fußballstadion in Kaiserslautern benannt. Während der aktiven Zeit von Fritz Walter gewann der FC Kaiserslautern zwei Deutsche Meisterschaften. Dem Verein war er als Spieler und Trainer rund 30 Jahre lang verbunden. Im Jahr 1954 war Fritz Walter Teil der Mannschaft, die den ersten WM-Titel nach Deutschland holte im sogenannten "Wunder von Bern". Ein Statement des DFB zu dem peinlichen Fehler steht aus.