Deutsche Nationalmannschaft tritt zum ersten EM-Vorrundenspiel an

tritt zum ersten EM-Vorrundenspiel an Das DFB-Team trifft auf Weltmeister Frankreich

EM-Orakel: Elefantendame "Yashoda" sagt Sieg der Franzosen voraus

Elefantendame "Yashoda" sagt Sieg der Franzosen voraus Was tippen Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer?

Heute Abend ist es soweit: Die deutsche Nationalmannschaft tritt zum ersten Vorrundenspiel bei der EM 2021 an. In der Münchner Allianz-Arena wird das Team gegen Weltmeister Frankreich kicken. Aber schon jetzt gibt es ein schlechtes Omen: EM-Orakel "Yashoda" prophezeit eine Niederlage gegen die französische Elf. Die Elefantendame aus dem Hamburger Zoo zog am Montag (14. Juni) die französische Flagge aus einer Box und wedelte fröhlich damit durch die Luft. Heute Abend um 21 Uhr wird sich zeigen, wie verlässlich das diesjährige Turnier-Orakel ist. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und ehemaliger Fußballweltmeister Franz Beckenbauer sind da zuversichtlicher.

EM 2021 - Deutschland gegen Frankreich: Lothar Matthäus tippt auf Remis

Lothar Matthäus traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im ersten EM-Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich zumindest einen Teilerfolg zu. "Der Titel geht nur über Frankreich, alles andere wäre eine Überraschung. Allein Kanté und Mbappé sind Spieler der Extraklasse und der Rest ist auch spitze. Und trotzdem tippe ich auf ein 1:1", schrieb der 60-Jährige in seiner EM-Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky.

Im Duell mit der Équipe Tricolore, an der das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der EM 2016 im Halbfinale gescheitert war, an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München spreche trotz der Klasse des Gegners auch einiges für die DFB-Auswahl. "Wir haben den besten Torwart der Welt, eine gute Defensive und im Vorwärtsgang großartige Qualität", befand Matthäus.

Franz Beckenbauer schließt einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft nicht aus

Franz Beckenbauer setzt vor dem Auftaktspiel gegen Frankreich auf eine erfolgreiche EM 2021 für das deutsche Team. "Ich bin nicht pessimistisch – im Gegenteil: Ich glaube, dass der Weg weit gehen kann", sagte der 75-Jährige dem Portal "Sportbuzzer". Beim 7:1 im abschließenden Testspiel gegen Lettland sei der Charakter der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw sichtbar gewesen. "Die Deutschen sind in einer sehr guten Verfassung, körperlich gut drauf. Sie treten als Mannschaft auf, als geschlossene Einheit", urteilte Beckenbauer.

Das DFB-Team trifft an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf den Weltmeister. Nach der verkorksten WM 2018 mit dem Aus in der Gruppenphase und danach durchwachsenen Auftritten geht die Nationalmannschaft eher als Außenseiter ins Kräftemessen mit den Franzosen. "Ich würde trotzdem sagen, dass es ein offenes Spiel wird. Wir haben ja in München sozusagen ein Heimspiel mit immerhin 14 000 Zuschauern. Das macht auch was aus", befand Beckenbauer.

Deutschland trifft in der Vorrunde auf starke Gegner

Neben Frankreich und Co-Gastgeber Ungarn muss Deutschland in der Vorrunde auch gegen Europameister Portugal antreten. "Mir ist so eine starke Gruppe lieber, weil man nicht in Versuchung kommt, leichtsinnig zu werden. Du musst von der ersten Minute an konzentriert spielen", sagte Beckenbauer.