Warum auf Pornhub so oft nach der "Deutschen Bahn" gesucht wird

Pornhub-Suchtrends - Suchbegriff Deutsche Bahn landet auf Platz 3: Besonders starkes Wachstum konnte die "Deutsche Bahn" in diesem Jahr verzeichnen - allerdings nicht bei der Zahl der Reisenden, beim Umsatz oder der Zahl der Verspätungen, sondern auf einer der weltgrößten Pornoseiten.

Pornhub veröffentlicht jedes Jahr die meist gesuchten Begriffe der Nutzer - und damit auch, was die Deutschen am liebsten geschaut haben. Kurios daran ist nur, dass es ein die Deutsche Bahn in die Top 3 geschafft hat, wie mehrere Medien berichten.

Die speziellen Vorlieben der Deutschen - Pornhub Ranking überrascht

Die Zahlen hat Pornhub anhand einer Nutzer Analyse veröffentlicht. Ganz ohne Namen ging es dabei eher um das große Ganze - wie viele Filmchen werden konsumiert und worum geht es da genau? Dabei wurde bei den Vorlieben auch nach Ländern unterschieden.

Deutschland liegt auf Platz sechs der Länder, die die Pornoseite am häufigsten besuchen. Doch eine Sache ist auffällig bei den Suchanfragen in diesem Jahr. Denn neben Schlagworten wie "deutsch", "lesbisch" oder "MILF", fand sich der Begriff "Deutsche Bahn" und schaffte es sogar auf Platz 3 der Such-Trends auf Pornhub.